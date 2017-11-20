توقیف محموله میلیاردی پوشاک قاچاق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا مزیدی اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی حین کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه تریلی، مشکوک به حمل کالای قاچاق را متوقف کرده و مورد بازرسی قرار دادند.

مزیدی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو که از جنوب کشور عازم کرج بود، هزار و ۷۰۰ ثوب انواع پوشاک مردانه و زنانه قاچاق را کشف و دو متهم را نیز دستگیر کردند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی با اشاره به تبعات سوء کالای قاچاق بر اقتصاد کشور گفت: همگان باید تلاش کنند این معضل در کشور ریشه کن شود.