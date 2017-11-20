به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از فردا (سه شنبه) و به مدت ۲ روز در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار می شود. بر این اساس مراسم وزن کشی چهار وزن نخست این رقابت ها امشب برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

دروزن ۷۱ کیلوگرم فرشاد بلفکه پس از استراحت در دور اول در دور دوم با کروموف از بلغارستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی باید در دور سوم به مصاف برنده مولداوی و اوکراین برود. در این وزن ۲۲ نفر حضور دارند.

در وزن ۷۵ کیلوگرم که ۲۵ نفر به روی باسکول رفتند، پیام بویری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف نیلیپیوک از لهستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور سوم با برنده کشتی گیران ایتالیا و دانمارک روبرور می شود.

در وزن ۸۵ کیلوگرم مهدی فلاح در دور نخست با دیمیتریوف از بلغارستان مبارزه می کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده عباس اف از آذربایجان و کشتی گیر ژاپنی می رود. در این وزن ۲۵ نفر حضور دارند.

در وزن ۹۸ کیلوگرم ۲۳ نفر وزن کشی کردند که امیرحسین حسینی در دور نخست با دیاز راموس از کوبا کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد به مصاف برنده کشتی گیران لیتوانی و لهستان می رود.