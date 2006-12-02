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۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

/ نفوذ به قلب یکی از مرموزترین ساختارهای پیچیده جهان /

ربات هوشمند رموز هرم «خئوپوس» را بر ملا می سازد

ربات هوشمند رموز هرم «خئوپوس» را بر ملا می سازد

دیرینه شناسان با بهره گیری از ربات هوشمند پیشرفته ای به قلب بزرگترین هرم باستانی مصر نفوذ کرده تا رموز مربوط به ساختار پیچیده آن را فاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندانی از مصر، سنگاپور، انگلیس و هنگ کنگ قصد دارند تا در این ماموریت بزرگ اکتشافاتی از این ربات هوشمند مجهز به دوربین پیشرفته استفاده کرده و به مسیریابی کامل در هرم باستانی «خئوپوس» بپردازند.

این هرم به دلیل ساختار بسیار پیچیده ای که دارد سال هاست برای دیرینه شناسان تبدیل به یکی از بزرگترین نقاط مرموز جهان شده است. ماموریت اکتشافاتی این ربات هوشمند در فوریه سال آینده آغاز شود.

دیرینه شناسان پیش از این نیز چنین ماموریتی را تجربه کرده اند به طوریکه در سال 2002 ربات هوشمند مشابهی دست به اکتشافاتی از این دست در مصر زد و اکنون دیرینه شناسان با برخورداری از چنین تجربه ای که البته چندان موفقیت آمیز نبود، امیدهای زیادی برای رمزگشایی ساختار پیچیده هرم «خئوپوس» دارند.

بر اساس گزارش «این گجت» دیرینه شناسان معتقدند گرچه اطلاعات زیادی از مسیرهای موجود در این هرم در اختیار ندارند، با این حال امیدوارند با برخورداری از شانس بیشتر، پرده های مرموزی از آن را کنار بزنند.

کد مطلب 415003

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