آغاز مسابقات شناگران ایرانی در 13 ماده ورزشی/ تلاش ایرانی ها برای آینده ای بهتر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، استارت مسابقات شنای پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در دوحه قطر صبح امروز در ورزشگاه آبی الحمد زده شد. دراین ورزشگاه به غیر از رشته شنا مسابقات رشته شیرجه هم پی گیری خواهد شد که متاسفانه تیم ایران در این بازیها نماینده ای ندارد. این ورزشگاه به مدت 6 روز میزبان مسابقات شنا است و بعد از آن دو روز دیدارهای شنای موزون و در نهایت رقابتهای شیرجه پی گیری خواهد شد.

تیم ملی شنای ایران هم با هشت ورزشکار برای شرکت در این بازیها روز سه شنبه تهران را ترک کرد و دیدارهای خود را هم از صبح امروز با دو ورزشکار خود آغاز کرد.



مسابقات شنای این دوره از بازیها ازصبح روز شنبه یازدهم آذرماه در این ورزشگاه آغاز شده است. استارت بازیهای شنا را سعید آشتیانی و شاهین برادران، در رشته 4 در 100 مترمختلط انفرادی زدند. فینال این مسابقات هم عصر امروز برگزارخواهد شد.

فردا یکشنبه روز پرکاری برای تیم ملی است نمایندگان ایران حمیدرضا مبرز و سعید آشتیانی در رشته 100 متر پروانه، محمدعلیرضایی در50 متر قورباغه، سهیل آشتیانی و محمد بیداریان پدیده های شنای ایران در رشته 200 متر آزاد به رقابت با حریفان خود می پردازند.

در روز دوشنبه 13 آذرماه دونماینده دیگر کشورمان حمیدرضا مبرز و پاشا وحدتی در رشته 50 مترآزاد، محمد علیرضایی در 100 متر قورباغه و شاهین برادران در رشته 200 متر کرال پشت مسابقه خواهند داد.

سه شنبه نیز در مجموع ورزشکاران ما روز حساسی را سپری خواهند کرد. حمیدرضا مبرز و سعید آشتیانی سومین مسابقه خود را در رشته 50 متر پروانه پیگیری می کنند. سهیل آشتیانی وامین نوشادی در رشته 400 مترآزاد ، شاهین برادران در رشته 100 متر کرال پشت، تیم چهار نفره ایران نیز در آخرین مسابقات این روز باشرکت در دیدارهای 4 در 100 متر آزاد تیمی به کار ایرانی های در این روز پایان خواهد داد.

دراین روز این مسابقات محمد بیداریان و پاشا وحدتی آغاز گر مسابقات در رشته 100 متر آزاد هستند، شاهین برادران نیز شانس خود در رشته 200 متر مختلط امتحان خواهد کرد.

در آخرین روز این مسابقات شاهین برادران در 50 متر کرال پشت مسابقه می دهد، محمد علیرضایی در رشته 200 متر قورباغه آخرین شانس خود رابرای کسب مدال آزمایش می کند. در 1500 متر آزاد نیز محمد بیداریان به رقابت با حریفان می پردازد ودر نهایت نیز دیدارهای 4 در 100 متر مختلط تیمی با حضور تیم ایران پی گیری خواهد شد.

تمامی دیدارهای مقدماتی شنا صبح و در صورتی که ورزشکاران به دیدارهای نهایی راه یابند مسابقه خود را برای کسب عنوان اول تا هشتم بازیها در عصر همان روز پی گیری خواهند کرد.

تیم ایران در رشته شیرجه بازیهای آسیایی دوحه قطر غایب است. این تیم گذشته درخشانی را نسبت به شنا دارد به طوریکه در بازیهای سال 1951 در دهلی نو موفق به کسب چهار مدال شده است. در بازیهای سال 1958 توکیو نیز چهار مدال طلا ونقره را از آن کشورمان کرده است اما این سالها بعد از گذشت بیش از 5 دهه شاهد نزول این رشته در کشور هستیم و دلیل عدم اعزام این تیم به این بازیها هم همین افت و خیزهای موجود در این رشته بوده است.

شناگران ایرانی برعکس ورزشکاران این رشته نتایج در خور توجهی را از آن خود نکرده اند و شاید بهترین نتیجه آنها راهیابی به مسابقات نهایی رشته 4 در 100 متر مختلط تیمی در بازیهای چند دوره گذشته در هیروشیما می باشد.

تیم ایران با پشتوانه برگزاری اردوهای مستمر خود و برنامه های تدارکاتی و حضور موفقیت آمیزش در چند دوره از مسابقات تدارکاتی امیدوار است ، جبران مافات هفت دوره حضور ناموفق خود را در بازیهای آسیایی دردوحه انجام دهد که درغیر اینصورت این بازیها تبدیل به تلاشی برای ساخت یک آینده بهتر و کسب نتیجه در بازیهای آسیایی دوره بعد باشد.