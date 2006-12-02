فساد در عراق سالانه 4 میلیارد دلار به این کشور زیان وارد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، فساد موجود در عراق که قسمت عمده آن در بخش نفت است؛ زیان های مالی زیادی را متوجه این کشور می کند.

بر اساس گزارش استوارت بوون، رئیس گروه بازرسان بازسازی عراق، زیان های وارده بر عراق در اثر فساد موجود در بخش نفت این کشور در هر سال بالغ بر 4 میلیارد دلار است.

این در حالی است که اغلب میادین نفتی عراق و صادرات نفت این کشور تحت کنترل نیروهای نظامی خارجی حاضر در این کشور است.

براساس گزارش بوون، به علت آنکه خطر انفجار اغلب خطوط انتقال نفت عراق را تهدید می کند؛ به ناچار نفت به وسیله کامیون ها جابجا می شود و این در حالیست که این کامیونها، نفت را به مقصد اصلی نرسانده و در عوض محموله خود را در بازار سیاه به فروش می رسانند.

از سوی دیگر برخی گروهها با پرداخت رشوه به گروههایی که کنترل میدان های نفتی در اختیار دارند؛ در پی عقد قراردادهای غیر قانونی هستند و بحران موجود در میدان های نفتی بعد از بی ثباتی موجود در عراق، دومین بحران اصلی عراق است.