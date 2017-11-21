کالین: به گفتگو با ایران و روسیه در مورد اسد ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ملیت ترکیه، ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مدعی شد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مشروعیت ندارد و باید از قدرت کناره گیری کند.

وی با اشاره به احتمال ادامه حضور آمریکا در سوریه به دلیل نقش آفرینی ایران و روسیه در این کشور گفت که این امر در صورت تحقق، اوضاع را پیچیده می کند.

کالین از جمله اولویت های ترکیه را حفظ یکپارچگی سوریه پس از پایان کار تروریسم در این کشور عنوان کرد و افزود: حفظ یکپارچگی سوریه با توجه به حضور گروه های بی شمار و بازیگرانی غیر از دولت و همچنین حضور دولت های دیگر، غیر ممکن خواهد بود.

به گفته وی مذاکرات آستانه مکمل مذاکرات ژنو بوده و در واقع روندی که ایران، روسیه و ترکیه آغاز کردند در راستای تلاش سازمان ملل برای حل بحران سوریه است.

سخنگوی اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد: بشار اسد به خاطر از دست دادن مشروعیت، توان حفظ یکپارچگی کشور را ندارد و نمی تواند تمامی گروه ها را متحد کند.

کالین در پاسخ به پرسشی درباره حمایت روسیه و ایران از اسد گفت: ما درباره این موضوع ویژه نمی توانیم به توافق برسیم اما به بحث در این خصوص ادامه خواهیم داد.

گفتنی است ساعتی پیش کاخ کرملین با صدور بیانیه ای از دیدار میان رئیس جمهوری روسیه با همتای سوری خود در شهر سوچی خبر داد.