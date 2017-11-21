به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مرحله گزینش آثار رسیده به دبیرخانه، ۳۸ اثر راه‌یافته به سه بخش مسابقه اصلی، یعنی مستند، داستانی و تجربه‌گرا معرفی شد، البته به جز این ۳۸ فیلم، فیلم‌های دیگری نیز در بخش‌های مختلف جنبی، از جمله بخش گراش به نمایش در خواهد آمد، که در زمان برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد.

در بخش مسابقه‌ فیلم کوتاه مستند، ۵ فیلم از استان فارس، ۲ فیلم از استان بوشهر، ۲ فیلم از هرمزگان، و یک فیلم از استان‌های خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد پذیرفته شده است؛ آشناترین نام در این بخش، سجاد ایمانی، فیلمساز اهل نورآباد ممسنی و برنده‌ چند دوره‌ پیشین جشنواره کل است.

مینا در علی با فیلم «حیاتی» از بوشهر؛ نصیر درویشوند با فیلم کهنمویی ساعت ۷۲۰ از بوشهر؛ ایوب مروانی‌پور با فیلم «پل سیاه» از اهواز؛ فردین قدیری با فیلم «اسلام‌آباد» از قیروکارزین؛ رضا نوذری با فیلم «بازگشت» از لامرد؛ محمدهادی اسفندیاری با فیلم «بایداق» از شیراز؛ سجاد ایمانی با فیلم «تشریفات خصوصی» از نورآباد ممسنی؛ بهنام رضایی با فیلم «شکوه زاگرس» از شیراز؛ حسن نقاشی با فیلم «آثار عجم» از رفسنجان؛ رضا دانش‌پژوه با فیلم «عروس بلوط» از یاسوج؛ داوود مرزی‌زاده و محمدرضا رکن‌الدینی با فیلم «آذینی» از بندرعباس؛ و احسان و ایمان رضایی با فیلم «آئین باران» از بندرعباس؛ فیلمسازانی‌اند که به جشنواره سیزدهم دعوت شده‌اند.

این در حالیست که در بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی، نام فیلمسازان آشنای زیادی به چشم می‌خورد. سجاد ایمانی تنها فیلمسازی است که امسال در هر دو بخش مستند و داستانی فیلم خواهد داشت؛ ۳ فیلم از ۳ فیلمساز گراشی با نام های «باگ» از کیوان محسنی، «او دشمن بود» از محمدرضا خواجی و «سه منهای یک مساوی با چهار» از سعید روانبخش در این بخش پذیرفته شده است؛ اما حضور شرکت‌کنندگان و برندگان دوره‌های قبل جشنواره، مانند شیما پورسهم‌الدین، احسان شادمانی و نگین امین‌زاده، نیز در این بخش چشمگیر است.

بدین ترتیب، در بخش داستانی نیز فیلم‌های استان فارس بیش از بقیه استان‌هاست به نحوی که ۷ فیلم از شیراز، ۳ فیلم از گراش و یک فیلم از نورآباد ممسنی حضور دارند، در کنار اینها، ۳ فیلم از استان کرمان، ۳ فیلم از استان خوزستان، ۲ فیلم از استان چهارمحال و بختیاری و یک فیلم از استان بوشهر در این بخش حضور دارند.

مهدی تنگستانی با فیلم «صبح رو سیاه» از ریگ بوشهر، محسن سلمانی با فیلم «گودال» از شیراز، حسن اسماعیل‌زاده با فیلم «اپیدمی» از شیراز، محمدرضا خواجی با فیلم «او دشمن بود» از گراش، شیما پورسهم‌الدین با فیلم «اهل ماتم» از شیراز، محمد بخشی با فیلم «آر یو والیبال» از رفسنجان، سید عباس شفیعی با فیلم «آغاز یک پایان» از اهواز، حمید اخباری با فیلم «آن روز که آسمان را نامی نبود» از شیراز، رضا علوی اشکفتکی با فیلم «آن سوی جاده» از شهرکرد، کیوان محسنی با فیلم «باگ» از گراش، فرشاد صالحی با فیلم «جوجه…پر» از شهرکرد، احسان شادمانی با فیلم «خاکسترنشین» از شیراز، سامان پهلوان با فیلم «دارک» از کرمان، نگین امین‌زاده با فیلم «در گذشته» از شیراز، سجاد ایمانی با فیلم «دوستک» از نورآباد ممسنیف عباس سام (خادم الرسول) با فیلم «سایه‌ها» از دزفول، سعید روانبخش با فیلم «سه منهای یک مساوی چهار» از گراش، امیرحسین خباززاده حقیقی با فیلم «قفس» از شیراز، شاهد شفیعی با فیلم «مردی که هرگز نبود» از کرمان و مسعود سهیم ‌پور معرفی با فیلم «همسنگر» از آبادان در این بخش جشنواره حضور دارند.

همچنین در بخش مسابقه‌ فیلم کوتاه تجربه‌گرا، ۴ فیلم از استان فارس(سه فیلم از شیراز و یک فیلم از فسا) و ۲ فیلم از اندیمشک استان خوزستان پذیرفته شده است؛ مصطفی منصورآبادی با فیلم «آناباس» از فسا، مهرداد سهامی با فیلم «یک آن» از شیراز، امیرعلی میردریکوند با فیلم «چهار دقیقه سکوت» از اندیمشک، کیومرث محمدچناری با فیلم «سوت» از اندیمشک، فائزه کریمی با فیلم «نگاتیو-پازیتیو» از شیراز و امید جوهری با فیلم «هیچ کس تو رو به خاطر نمی‌آورد» از شیراز در این بخش با هم رقابت می‌کنند.

جشنواره فیلم کوتاه کل گراش افزون بر بخش مسابقه‌ اصلی که شامل بخش های مستند، داستانی و تجربه‌گراست، چند بخش دیگر نیز دارد؛ بخش ویژه‌ میراث فرهنگی به آثاری با رویکرد به موضوعات بومی اختصاص دارد و بخش‌های جنبی که به گزیده‌ای از فیلم‌های برگزیده ایران و جهان اختصاص یافته است، در سال‌های گذشته نیز بخش‌هایی همچون بخش ویژه‌ گراش و بازپخش فیلم‌های برگزیده‌ دوره‌های قبل جشنواره کل در برنامه‌ اجرایی دیده می‌شد.

فیلم‌های پذیرفته شده در بخش مسابقه‌ اصلی جشنواره برای داوران ارسال می‌شود و در روزهای برگزاری جشنواره، برای تماشاگران به نمایش در می‌آید تا در نهایت در مراسم اختتامیه جشنواره، برندگان اعلام شود؛ افزون بر اهدای تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم مستند، داستانی و تجربه‌گرا، جشنواره فیلم کوتاه کل گراش به بهترین‌ها در بخش‌های کارگردانی، فیلمنامه و تحقیق، تصویربرداری، صدابرداری و موسیقی، بازیگری، تدوین و همچنین فیلم برگزیده‌ تماشاگران نیز جایزه اهدا می‌کند. این در حالیست که ۳ جایزه نیز برای بخش ویژه‌ میراث فرهنگی به بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین تحقیق و پژوهش اختصاص می‌یابد.

برنامه‌ پخش فیلم‌های بخش مسابقه و بخش‌های جنبی در روزهای آینده از طرف دبیرخانه اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جشنواره کل در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذرماه در شهرستان گراش برگزار خواهد شد.