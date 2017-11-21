دانشگاه فردوسی مشهد میزبان مجمع دانشگاه های ایران و جهان عرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد؛ درسومین مجمع روابط دانشگاهی ایران و جهان عرب، دانشگاه فردوسی مشهد به اتفاق آرا بهعنوان میزبان چهارمین مجمع دانشگاههای ایران و جهان عرب انتخاب شد.
درنشست اختتامیه این مجمع، محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بر ضرورت توسعه روابط فرهنگی و دانشگاهی میان ایران و جهان عرب تأکید کرد و این نوع از روابط را دورکننده رویکردهای تنشآفرین میان ایران و جهان عرب دانست.
وی آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای هرگونه همکاری و ارائه تجربیات در بخشهای مختلف خصوصاً در حوزههای آموزش زبان فارسی و ارائه منابع و آموزش الکترونیکی بیان کرد.
در بیانیه پایانی این مجمع، روسای دانشگاههای ایران و کشورهای عربی با مثبت ارزیابی کردن فضای این کنفرانس و همسویی نگرشها، دیدگاهها و اهداف، بر ضرورت برگزاری این مجمع علمی - دانشگاهی بهصورت دورهای تأکید کرده و با اشاره به وجود سرمایههای فرهنگی مشترک، افزودند: دانش میراثی بشری و جهانی و فراتر از اختلافات مذهبی و قومی است که زمینه را برای تبادل افکار و مقایسه دیدگاهها آماده و مقدمات لازم را نیز برای همزیستی مسالمتآمیز فراهم میکند.
براساس این بیانیه، شرکتکنندگان توافق کردند دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۲۰۱۸ میزبان این مجمع باشد.
سومین مجمع علمی دانشگاهی ایران و جهان عرب با حضور ۲۰ عضو عربی و ایرانی مجمع دانشگاههای ایران و کشورهای عربی، در پایتخت تونس برگزار شد.
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