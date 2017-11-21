اتاق گفتمان حکمت و فلسفه در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم افتتاح اتاق گفتمان حکمت و فلسفه با اشاره به اهمیت فلسفه و منطق در جامعه، گفت: فردی که فلسفه و منطق نداند، طبیعتا نمی تواند محقق خوبی باشد.

وی با تاکید بر توجه ویژه به بحث فلسفه و منطق در دانشگاه، افزود: پیشنهاد می شود درس اختیاری فلسفه و منطق دو واحدی در دانشگاه تدوین شود تا بصورت دروس عمومی به دانشجویان ارائه شود.

حجت الاسلام عبدالله حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل نیز با بیان اینکه این اتاق کلید آغاز مباحث حکمت و فلسفه را در دانشگاه محقق اردبیلی فراهم می کند، گفت: بزرگان دین و اندیشمندان علم، فرهنگ و ادب افرادی بودند که با فلسفه و حکمت آشنا بودند.

وی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم از لحاظ فرهنگی و علمی ارتقا یابیم، باید با فلسفه و حکمت آشنا شویم، افزود: تلاش می کنیم فرصت بیشتری برای هم اندیشی فرهنگی میان دانشگاه، حوزه، دانشجو و طلبه فراهم شود.