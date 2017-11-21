ستاره دنباله دار سفارش دهید/ نمایش شهاب سنگ مصنوعی در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شرکت ژاپنی Ale اعلام کرده بر حسب تقاضای مشتریانش، می تواند برای آنها ستاره دنباله دار بسازد. این شرکت مشغول آماده سازی آزمایش نخستین بارش شهاب سنگی در هیروشیما در ۲۰۱۹ میلادی است.

این شرکت با استفاده از ماهواره ای مخصوص می تواند در هر زمان نمایشی از ستاره های دنباله دار در رنگ های مختلف برپا کند. ستاره های دنباله دار به شکل گلوله هایی از ماهواره خارج می شود و همزمان به رسیدن به جو زمین آتش می گیرند. درخشش هر ستاره حدود ۱۰ ثانیه طول می کشد. هر کدام از ستاره ها از فاصله ۱۰۰ کیلومتری در تمام جهات مشخص هستند.

البته سفارش این ستاره های دنباله دار مصنوعی چندان ارزان نیست و هرکدام حدود ۸ هزار دلار هزینه دارد.

دکتر لنا اوکاجیما فناوری ساخت ماهواره تولید کننده ستاره دنباله دار را ساخته است.

ماهواره در مواقعی مشخص محتویات خود را به فضا می رساند. ایده اولیه این نوآوری در سال ۲۰۱۵ ارائه شد و قرار بود ماهواره ای کوچک به اندازه یک کوله پشتی به اتمسفر زمین ارسال شود.

اکنون این شرکت اعلام کرده ماهواره مذکور «چالش ستاره دنباله دار» در هیروشیما را آزمایش و نخستین بارش شهاب سنگی مصنوعی را ایجاد کند.

درهمین راستا ماهواره همراه ۳۰۰تا ۴۰۰ گلوله به ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری زمین و برفزار استرالیا فرستاده می شود .