۲۳۰۰ کتابدار در سامانه کشوری «انتخاب کتابدار» ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیع احمدخانی در مراسم «روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار» که صبح سهشنبه در باشگاه فرهنگی میلاد برگزار شد، با اعلام اینکه در بیست و پنجمین دوره هفته کتابخوانی با شعار «آیندهای روشن با خانوادهای کتابخوان» قرار داریم، اظهار کرد: تا امروز در حوزه کتاب و کتابخوانی کشور زحمات فراوانی انجام شده که نتایج مثبتی را نیز بر جا گذاشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۹ هزار مراسم گرامیداشت و تقدیر از کتابداران برتر و خادمان کتاب در کشور در حال برگزاری است، افزود: قلم و کتاب دو آفریننده ذوق و اندیشه هستند که در نزدیکترین قله به آسمان نشستهاند.
مدیرکل توسعه کتابخانههای عمومی کشور خاطرنشان کرد: دانشافزایی و ذوقپروری برگی از دفتر پربار کتاب و کتابخوانی است بدون شک سفر در هیچ نقطهای بهاندازه توجه در صفحات کتاب در بخشهای مختلف طراوتبخش نیست.
احمدخانی با اعلام اینکه کتاب میراثی ماندگار، پدیدهای باشکوه، ارزشمند و عنصری رشد آفرین و روشنگر در تمام زندگی بشر است، تصریح کرد: معجزه ابدی خداوند برای آخرین فرستاده خود را کتاب قرارداد بهگونهای که قرآن سرآمد تمام کتابهای بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه کتاب جایگاه ویژهای در بین ابزارهای فرهنگی جهان به خود اختصاص داده و خاموشترین آوازی است که در خانهها پیچیده میشود، گفت: کتاب میزان ترین ترازویی است که میتوان فرهیختگی اقوام و ملل را با آن سنجید.
مدیرکل توسعه کتابخانههای عمومی کشور یادآور شد: در سنوات گذشته بحث انتخاب کتابدار نمونه به آیتمهای کلی بسنده میشد اما امروزه توجه بیشتر به فعالیتهای فرهنگی و ترویجی، افزایش سهم خلاقیت و سهیم کردن میزان پیشرفت اعضا در خصوص امانت کتاب در رابطه با انتخاب کتابدار برتر لحاظ شده است.
وی با اعلام اینکه خدمات و فعالیت کتابداران در سامانه انتخاب کتابدار بهصورت کشوری ثبت خواهد شد، اظهار کرد: ثبتنام در این سامانه نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۵ درصدی همراه بوده بهگونهای که در سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ کتابدار در این سامانه شرکت و ثبتنام کردهاند.
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