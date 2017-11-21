تمدید رایگان دفترچه بیمه سلامت برای ۱۴ میلیون بیمه شده

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: ارائه خدمات تمدید دفاتر بیمه سلامت همگانی رایگان برای بیش از چهارده میلیون بیمه شده تحت پوشش و افرادی که یکبار به عضویت این صندوق در آمده اند ولی الان فعال نیستند، کماکان بصورت رایگان انجام می گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: هیچگونه تغییری در مورد بیمه رایگان اعضای کلیه صندوق های بیمه سلامت صورت نگرفته است و برای افراد تحت پوشش صندوق بیمه همگانی رایگان منتظر ابلاغ آزمون ارزیابی وسع از سوی هیات محترم دولت بوده و به موجب قانون برای ورود به صندوق بیمه همگانی رایگان باید آزمون ارزیابی وسع انجام شود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: کسانی که برای اولین بار اقدام به ثبت نام در صندوق بیمه همگانی رایگان می کنند، ارزیابی می‌شوند و نتیجه به این سازمان منعکس می‌شود سپس این سازمان بر اساس نتایج فوق افراد را بیمه می‌کند. همچنین اگر متقاضی نخواهد ارزیابی وسع برای او انجام شود، می‌تواند با پرداخت حق سرانه، صندوق بیمه ایرانیان را انتخاب کند که پنجاه درصد حق بیمه را نیز دولت پرداخت می کند.

روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه در وضعیت فعلی همه بیمه شدگان بیمه همگانی رایگان تحت پوشش این سازمان و افرادی که قبلا ثبت نام کرده ولی فعال نیستند، می توانند بصورت رایگان دفترچه را تمدید کنند؛اعلام داشت : دریافت دفترچه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی ، سایر اقشار و روستاییان کماکان بصورت رایگان است.