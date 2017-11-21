دستگیری ۳۲۰ اوباش پایتخت در عملیات پلیس/۷۵نفر زیر ۲۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش در پایتخت اظهار کرد: در این مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس، همکاران ما پس از دو هفته اقدام اطلاعاتی، موفق به دستگیری بیش از ۳۲۰ نفر از مزاحمین نوامیس، اشرار و برهم‌زنندگان نظم و امنیت شدند.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: در اجرای این مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش ۷۹ مخفیگاه مجرمان، ۱۴۲ قهوه‌خانه، ۴۸باشگاه بدنسازی و دو پاتوق مجرمان مورد شناسایی قرار گرفت.

وی گفت: به دنبال دستگیری این مجرمان که انواع جرائم از جمله عربده‌کشی، شرارت، اذیت و آزار و... داشتند، ۵ قبضه شبه سلاح، دو قبضه سلاح جنگی و انواع سلاح سرد کشف و ضبط شد.

سردار رحیمی با بیان اینکه اجرای طرح‌های این‌چنینی همچنان ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: همکاران ما در پلیس تخصصی با قدرت خرده‌فروشان و عمده‌فروشان مواد مخدر، سارقین، مزاحمین نوامیس و اراذل و اوباش برخورد خواهند کرد و خوشبختانه در اجرای این طرح شاهد همکاری مستمر و قابل تقدیر قوه قضائیه بودیم.

وی در پایان با بیان اینکه ۷۵ نفر از افراد دستگیر شده در این طرح زیر ۲۰ سال بوده و به اتهام مزاحمت برای نوامیس دستگیر شده‌اند و پس از دستگیری به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی‌های همکاران ما اراذل و اوباش شناخته شده تهران به طور مستمر تحت کنترل و نظارت پلیس قرار دارند.