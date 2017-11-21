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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

دستگیری ۳۲۰ اوباش پایتخت در عملیات پلیس/۷۵نفر زیر ۲۰ سال

دستگیری ۳۲۰ اوباش پایتخت در عملیات پلیس/۷۵نفر زیر ۲۰ سال

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری بیش از ۳۲۰ نفر از اوباش تهران خبر داد که ۷۵ نفر از آن ها زیر ۲۰ سال سن دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش در پایتخت اظهار کرد: در این مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس، همکاران ما پس از دو هفته اقدام اطلاعاتی، موفق به دستگیری بیش از ۳۲۰ نفر از مزاحمین نوامیس، اشرار و برهم‌زنندگان نظم و امنیت شدند.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: در اجرای این مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش ۷۹ مخفیگاه مجرمان، ۱۴۲ قهوه‌خانه، ۴۸باشگاه بدنسازی و دو پاتوق مجرمان مورد شناسایی قرار گرفت.

وی گفت: به دنبال دستگیری این مجرمان که انواع جرائم از جمله عربده‌کشی، شرارت، اذیت و آزار و... داشتند، ۵ قبضه شبه سلاح، دو قبضه سلاح جنگی و انواع سلاح سرد کشف و ضبط شد

سردار رحیمی با بیان اینکه اجرای طرح‌های این‌چنینی همچنان ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: همکاران ما در پلیس تخصصی با قدرت خرده‌فروشان و عمده‌فروشان مواد مخدر، سارقین، مزاحمین نوامیس و اراذل و اوباش برخورد خواهند کرد و خوشبختانه در اجرای این طرح شاهد همکاری مستمر و قابل تقدیر قوه قضائیه بودیم.

وی در پایان با بیان اینکه ۷۵ نفر از افراد دستگیر شده در این طرح زیر ۲۰ سال بوده و به اتهام مزاحمت برای نوامیس دستگیر شده‌اند و پس از دستگیری به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی‌های همکاران ما اراذل و اوباش شناخته شده تهران به طور مستمر تحت کنترل و نظارت پلیس قرار دارند.

کد مطلب 4150457

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