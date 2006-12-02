عدم برقرار مستمری عمده شکایات مردم از سازمان تامین اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون امور استان های سازمان تامین اجتماعی افزود: بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور ، میزان شکایت های مردم از سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته و این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد عدم برقراری مستمری ، عمده ترین شکایت های مردم از سازمان تامین اجتماعی بوده است.

عزیز بیگی ، روانسازی نحوه اجرای وظایف سازمان تامین اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی مردم از وظایف این سازمان را یکی از دلایل اصلی کاهش شکایت های مردم از این سازمان عنوان کرد و افزود : معتقد هستیم در صورتی که مردم و بیمه شدگان به حقوق قانونی خود و وظایف و ماموریت های سازمانی تامین اجتماعی آگاه شوند ، شکایت های مطرح شده از این سازمان ، در دیوان عدالت اداری به حداقل خود خواهد رسید.

وی تصریح کرد: بررسی اغلب شکایت های مردم در خصوص عدم برقراری مستمری مشخص شده است که مقصر سازمان تامین اجتماعی نیست و کارفرما نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام نکرده است. در چنین مواردی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ قانونی و به عنوان یک سازمان بیمه گر و امانتدار مردم مجاز به برقراری مستمری نیست.

بیگی همچنین عدم برقراری مستمری از کارافتادگی را یکی دیگر از شکایت های مردم علیه سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: بخشی از شکایت های مردم از سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با نظر کمیسیونن پزشکی مبنی بر عدم برقراری مستمری از کار افتادگی است که اغلب این شکایت ها در نتیجه عدم آگاهی مردم از وظایف سازمان تامین اجتماعی ، نحوه بررسی موارد از کار افتادگی و الزامات قانونی این حوزه است.

معاون امور استان های سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: در صورتی که مردم نسبت به وظایف سازمان تامین اجتماعی آگاهی لازم را داشته باشند دیگر به سراغ دستگاه قضائی نخواهند رفت.