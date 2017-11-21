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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

مدیرعامل شرکت گاز بوشهر:

۵۵ درصد مردم استان بوشهر اشتراک گاز دارند/توسعه گازرسانی روستایی

۵۵ درصد مردم استان بوشهر اشتراک گاز دارند/توسعه گازرسانی روستایی

بوشهر - مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از توسعه گازرسانی در سطح استان خبر داد و گفت: ۵۵ درصد از مردم استان بوشهر اشتراک گاز دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: تلاش‌های صورت گرفته در حوزه گاز استان بوشهر منجر به این شده است که اکنون بالغ بر۳۴ شهر و ۳۱۵ روستا از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه اکنون ۵۵ درصد از مردم استان مشترک گاز هستند، افزود: اکنون ۱۴۰ هزار ۶۰۲ خانوار در استان مشترک گاز هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم مصرف گاز را در استان پتروشی‌ها دارند، تصریح کرد: ۶۸ درصد از مصرف گاز  در استان مربوط به پتروشیمی‌ها، ۲۸ درصد نیروگاه‌ها، سه درصد سیمان، cng و سایر صنایع  و مصارف خانگی و عمومی یک درصد است.

گازرسانی به بخش خصوصی

حسینی در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: در این راستا گازرسانی به پتروشیمی‌های متانول کاوه و سیراف انرژی، شرکت سیمان مند دشتی، ۱۵۶ مرغداری‌های سطح استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: همچنین نصب ۲۲ هزار انشعاب، اجرای هزار و ۹۰ کیلومتر شبکه شهری و روستایی و جذب ۲۴ هزار و ۳۴۷ مشترک انجام شده است.

وی در خصوص اولویت‌های شرکت گاز استان بوشهر، عنوان کرد: اولویت برنامه‌های ما گازرسانی به ۴۴ روستا و همچنین گاز رسانی  به شرکت سیراف انرژی و ۱۰۰ شرکت کوچک خواهد بود.

حسینی در خصوص گاز رسانی ساخت های غیر مجاز و خانه های که فاقد  پایان کاراست، بیان کرد: در تیرماه سال جاری قانونی مصوب شده که به ما این اجازه می دهد طی ۳ سال به این خانه ها گاز رسانی شده و پس از زمان تعیین شده توسط دستگاه های مجری باید تعیین تکلیف شود.

گازرسانی شهری به ۹۸ درصد رسید

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: اکنون در استان بوشهر گازرسانی شهری ۹۸ درصد است و گازرسانی روستایی نیز تا نیمه اول سال آینده به ۹۵ درصد خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با برنامه‌های تدوین شده در سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین شرکت فروش گاز صنعتی در کشور خواهیم رسید.

کد مطلب 4150516

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