محمد حیدری که بیش از پنج روز از برگزاری نمایشگاه انفرادی اش در گالری شمس می گذرد، در توضیح بیشتر آثار خود به خبرنگار مهر گفت: "40 اثر خط شکسته از من در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که در واقع نگاهی به فعالیت های من در سال های اخیر است. با توجه به اینکه همواره اعتقاد داشته ام خوشنویسی باید توام با پیام و با روحیات هنرمند سازگار باشد، سعی کردم در مقاطع مختلف مطالبی را که حاوی این دو ویژگی باشند را برای نوشتن انتخاب کنم."

این هنرمند در خصوص جایگاه خط شکسته نیز گفت: "این خط در حال حاضر دارد دوشادوش خطوط دیگر در حیطه خوشنویسی حرکت می کند. در عین اینکه خصیصه های مختص به خود را نیز دارد. به این معنی که به سبب نوشتن مخصوص، در خواندن دشواری ایجاد می کند. اما با این حال نمی توان جایگاه متعالی اش را نادیده گرفت. به عنوان مثال خط شکسته توانسته جایگاه خود را در تیتراژ فیلم ها و سریال ها پیدا کند."

حیدری تصریح کرد: "دنیای امروز عصر ارتباطات است و همانطور که خط نستعلیق توانسته به واسطه نرم افزارها رواج یابد و پررنگتر شود، ما نیز ناگزیر به پذیرش رایانه هستیم. شاید این رسانه در بخش های کاربردی و تجاری به خط لطمه زده، اما مطمئن باشید به جایگاه خوشنویسی هنری آسیبی وارد نشده است. به این دلیل که خوشنویس در هر حال به فعالیت خود سرگرم است و چه بسا در برخی موارد استفاده از رایانه توانسته در خلق فرم های مختلف موثر واقع شود."

این هنرمند اضافه کرد: "خوشنویسی همواره برای دستیابی به اهداف خود از مصالح زیادی استفاده می کند که یکی از آنها ادبیات است. خوشنویسی هنری کلامی است که به نوعی آینه تمام نمای کلام دیگران و تبلور اندیشه های بزرگان است. با این حال برخی می پرسند اگر ادبیات کهن از خوشنویسی حذف شود چه بر سر این هنر می آید. در پاسخ باید گفت امروز رویکرد بیشتر خوشنویسان به اشعار نو نیز هست. بنابراین خوشنویسی به نوعی ادبیات معاصر را نیز در خدمت خود گرفته است."

حیدری درباره رویکرد مخاطبان خارجی به هنر خوشنویسی نیز گفت: "من در این سال ها در مالزی و دبی نمایشگاه خط برگزار کردم و به این مطلب پی بردم که کشورهای اسلامی به واسطه اشتراکات موجود در حروف زبان فارسی و عربی توانسته اند به شناختی عمیق از خط ما برسند. برخی خوشنویسان عرب امروز به تجربه نستعلیق ما پرداخته و موفق به برقراری ارتباط با این خط شده اند. در اروپا هم گرچه از محتوای آثار خوشنویسی آنطور که باید چیزی دستگیرشان نمی شود، اما همواره از آن به عنوان هنری ناب و اصیل یاد می کنند."

این هنرمند افزود: "امروز بسیاری از خط نوشته ها، ظروف سفالین و حتی آثار مینیاتور ما در موزه های دنیا نگهداری می شود. این مسئله نشان می دهد آنها مسلما از خلق چنین هنرهایی ناتوان نیستند، اما به هنر شرقی عشق می ورزند و برایش جایگاه خاصی قائلند. به عنوان مثال چند نسخه خطی از هنرمند بزرگ ایرانی میرعلی هروی در ترکیه وجود دارد. زیرا همانطور که اشاره کردم هنر شرق برای ملل دیگر ارزشمند بوده است. حتی با وجودی که در برخی موارد این مخاطبان از فرم و محتوا آگاهی ندارند و تنها ویژگی های بصری برایشان لذتبخش بوده است."

نمایشگاه محمد حیدری که از دوم آذرماه در گالری شمس افتتاح شده، 40 اثر با مضامین مختلف را به نمایش مخاطبان گذاشته است. وی همچنین کتابی را با عنوان "از نیستان" آماده چاپ دارد که قرار است به زودی توسط انجمن خوشنویسان ایران منشتر شود. این اثر به آموزش خط شکسته اشاراتی دارد و درباره چلیپا نیز توضیح می دهد. این نمایشگاه تا چهارشنبه 15 آذرماه در گالری شمس در بلوار آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوی کمان، پلاک 4 ادامه دارد.