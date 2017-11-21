ایران درصدد استفاده از همه اقسام انرژی هسته ای است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذوالنور پیش از ظهر سه شنبه در سمینار عالی علمی اتحادیه اروپا و ایران با بیان اینکه قبل از برجام فضای توهم زنی و حرکت بر خلاف واقعیات وجود داشت و ایران را به اتهام غیر واقعی اذیت و آزار و تحریم کردند، اظهار داشت: این در حالی است که ۹ گزارش آژانس بین المللی هسته ای بعد از برجام بیانگر شفافیت و صلح آمیز بودن، فعالیت های هسته ای ایران است.

وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست فشارها بر ایران با چه دلیل منطقی انجام شد، افزود: امروز هم شاهد هستیم توسط برخی طرف ها مانند آمریکا فضای قبل از برجام دیده می شود و در این راستا امریکایی ها گاهی تهدید به پاره کردن برجام، ضربه به روح و ضربه جسمی به برجام را انجام می‌دهند.

رئیس کمیسیون انرژی هسته‌ای مجلس ضمن قدردانی از مواضع اتحادیه اروپا در حمایت از برجام ابراز داشت: باید توجه داشت که برجام کل، مجموعه و تفکیک ناپذیر است و یک طرف جمهوری اسلامی و یک طرف ۱+۵ قرار دارد و اگر هر فردی از آن خارج شود، اصل برجام از بین می رود.

وی ادامه داد: مردم ایران با توجه به آموزه های دینی موظف به اجرای تعهداتی که می دهند هستند، اما باید توجه داشت که برجام چیز زیادی به ما نداده است و حقوقی که باید تماما و یکجا مردم از ام پی تی داشته باشند، با محدودیت و به صورت قطره چکانی به ما داده می شود.

ذوالنور با اشاره به اینکه برخی مانند آمریکا دچار توهم شده اند و ما حقانیت خود و صلح آمیز بودن کار هسته ای را ثابت کرده ایم، افزود: آنچه بعد از برجام لازم است فضای تعقل و اجتناب از توهم است باید از نفاق های سیاسی اجتناب شود.

وی با تاکید بر اینکه بعد از برجام باید حقوق هسته ای ایران تامین شود، ابراز داشت: جمهوری اسلامی اثبات کرد که فعالیتش صلح آمیز است و بهترین راه نظارت اروپا و ۱+۵ حضور فیزیکی است که اشراف اطلاعاتی ایجاد می کند.

رئیس کمیسیون انرژی هسته‌ای مجلس با اشاره به اینکه ما فقط به دنبال انرژی هسته ای نیستیم و می خواهیم از همه اقسام انرژی هسته ای استفاده کنیم، اضافه کرد: ما در نظر داریم در زمینه صنعت، کشاورزی و پزشکی به فناوری های صلح آمیز هسته ای دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه خوشحالیم دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون انرژی هسته ای را تحویل داده است، اضافه کرد: همچنین در ایران در انرژی بادی، گرمایی زمین گرمایی، هسته ای و ... عزم جدی برای بهره برداری داریم.

ذوالنور با تاکید بر اینکه آمریکایی ها نمی توانند از برجام خارج شده و آن را اسمی اجرایی کنند و به محتوای آن توجهی نداشته باشند، افزود: امیدواریم فضای برجام در آینده رونق پیدا کند.