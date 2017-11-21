  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

مدیرکل بهزیستی کرمان:

رفاه حال معلولان در طراحی محیط شهری مدنظر قرار گیرد

رفاه حال معلولان در طراحی محیط شهری مدنظر قرار گیرد

کرمان - مدیر کل بهزیستی استان کرمان خواستار توجه جدی به رفاه حال معلولان در طراحی محیط شهری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق زاده با بیان اینکه مناسب سازی فضای شهری الزامی است، عنوان کرد: در راستای حمایت از حقوق شهروندان به ویژه رفاه حال معلولان طراحی محیط شهری باید با دقت انجام شود.

صادق زاده با تاکید بر اولویت قرار دادن مشکلات معلولان گفت: قبل از مناسب سازی محیط های شهری باید افکار و اعتقادات مردم برای خدمت رسانی و کمک به جامعه هدف و معلولان را هدف قرار دهیم.

وی با اشاره به دسترسی همه افراد جامعه از حقوق اجتماعی خود اظهار داشت: با توجه به اعتبار کافی برای مناسب سازی محیط های شهری و اماکن عمومی توسط استانداری، متاسفانه اقدامات قابل توجهی در معابر، اماکن عمومی و تفریحی ویژه معلولان صورت نگرفته است.

کد مطلب 4150592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها