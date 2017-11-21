همدلی نونهالان مؤسسه مهد قرآن با کودکان مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، کریمی با اشاره به تلاش ستادهای مردمی جهت جمع‌آوری اقلام مورد نیاز هم وطنان زلزله زده گفت: جهت التیام دل کودکان سانحه دیده مقرر گردید در راستای آموزش عملی آموزه‌های قرآنی و نهادینه کردن فرهنگ کمک و ایثار در کودکان ، از نونهالان درخواست کنیم تا اسباب بازی‌های مورد علاقه‌شان را در منازل به دفتر مهد قرآن تحویل دهند تا آنان هم سهمی از همدلی ، مهربانی و خوشحال کردن کودکان آسیب دیده مناطق زلزله زده سرزمینمان در استان کرمانشاه داشته باشند .

مدیر مهد قرآن شکوفه ها با یادآوری نکات روحی و روانی از اجرای طرح همدلی برای مهرورزی با کودکان افزود : انتخاب اسباب بازیها به عهده نونهالان باشد و از والدین نیز درخواست کردیم از بیان مسایل تخریبی زلزله پرهیز کنند چون این امر باعث ترس و نگرانی آنها می شود .

طرح مهربانی و همدلی هم زمان در هشت مرکز مهد قرآن شکوفه های مؤسسه مهدقرآن در مناطق مختلف تهران اجرا می شود .