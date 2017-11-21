اجرای طرح ممنوعیت صدور بارنامه برای ناوگان فرسوده در استان سمنان

احسان منصورکیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به‌منظور افزایش بهره‌وری از ناوگان باری، تقویت نوسازی ناوگان، به استناد بندهای هفت و ۱۲ ماده هفت قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و همچنین تصویب قانون هوای پاک، مرحله اول طرح ممنوعیت صدور بارنامه برای ناوگان فرسوده باری اجرا می‌شود.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح از ابتدای سال آینده صدور بارنامه برای ناوگان باری ۵۰ سال و بالاتر (حداکثر سال ساخت ۱۳۴۷ شمسی یا ۱۹۶۸میلادی و قبل از آن) ممنوع است.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان ادامه داد: ناوگان فوق سنگین با وزن ناخالص (وزن وسیله به اضافه وزن کالا) بالای ۹۶ تن تا اطلاع ثانوی از مشمول شدن به این طرح مستثنی هستند.

منصورکیایی به رانندگان دارنده ناوگان فرسوده باری توصیه کرد؛ با مراجعه به شرکت‌های تأمین‌کننده خودرو و طرف قرارداد نسبت به نوسازی ناوگان خود با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اقدام کنند.

وی یادآور شد: در استان سمنان سه هزار و ۲۷۲ دستگاه ناوگان باری در امر جابجایی کالا فعالیت می کنند.