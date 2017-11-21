محمد باقر نوبخت به فارس سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت عصر فردا وارد شیراز می شود و تا روز جمعه برنامه های مختلفی را در استان فارس خواهد داشت.

حضور در شورای برنامه ریزی، بازدید از مترو، حضور در نمایشگاه کتاب و.... از جمله برنامه های نوبخت در شیراز خواهد بود.