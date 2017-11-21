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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

محمد باقر نوبخت به فارس سفر می کند

محمد باقر نوبخت به فارس سفر می کند

شیراز _ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عصر فردا وارد شیراز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت عصر فردا وارد شیراز می شود و تا روز جمعه برنامه های مختلفی را در استان فارس خواهد داشت.

حضور در شورای برنامه ریزی، بازدید از مترو، حضور در نمایشگاه کتاب و.... از جمله برنامه های نوبخت در شیراز خواهد بود.

کد مطلب 4150712

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