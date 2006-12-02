"مرثیه برف" و "شور زندگی" در جشنواره بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، امور رسانه ای جشنواره فیلم بهزیستی اعلام کرد "مرثیه برف" جمیل رستمی به تهیه کنندگی سیداحمد میرعلایی زندگی دختر جوان روستایی است که برای گریز از ازدواج اجباری پا به فرار می گذارد. "شور زندگی" فریال بهزاد هم از محصولات موسسه فانوس خیال است که ماجرای مرگ مغزی دختر یک استاد دانشگاه و اهداء اعضاء او را روایت می کند.



75 عنوان فیلم سینمایی و سینمایی ویدئویی به جشنواره فیلم بهزیستی رسیده و کانون پرورش فکری، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انجمن سینمای جوانان، موسسه رسانه های تصویری، مرکز گفتگوی تمدن ها، موسسه شهید آوینی، دانشگاه بهزیستی، سیما فیلم و تلویزیون حضوری پررنگ در جشنواره فیلم بهزیستی دارند. نخستین دوره این جشنواره از 11 تا 15 دی در تهران برگزار می شود.