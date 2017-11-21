رایزن بازرگانی ترکیه در ایران از شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چنگیز گورسل رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران روز سه شنبه بهمراه حمیدرضا خانپور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان از شهرک صنعتی کاسپین قزوین بازدید کرد و با حضور در چهار واحد تولیدی و

یکی از شرکتهای ترکیه ای مستقر در این ناحیه با توان تولیدی استان آشنا شد.

رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران در این بازدید اظهارامیدواری کرد با معرفی توانمندی های اقتصادی قزوین، سرمایه گذاران خارجی بیشتری از جمله از کشور ترکیه در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان حضور یابند.

وی در ادامه حجم مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی میان ایران و ترکیه را محدود دانست و خواستار افزایش آن شد و افزود: سرمایه گذاران ترکیه ای در بخش های مختلف راغب به حضور در این کشور هستند.

رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران اظهارداشت: آنکارا بدنبال توسعه و تقویت روابط اقتصادی خود با تهران است.

چنگیز گورسل ضمن بازدید از چند واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین در زمینه تولید مواد غذایی و محصولات بهداشتی از نمایشگاه محصولات و توانمندی های صنایع کوچک استان قزوین واقع در این شهرک نیز بازدید کرد.

خانپور: ۱۷ کشور خارجی در استان قزوین سرمایه گذاری کرده اند

در ادامه حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با اشاره اینکه در حال حاضر ۲ واحد تولیدی و ۲ طرح صنعتی با مشارکت سرمایه گذاران ترکیه ای در شهرک صنعتی کاسپین مستقر هستند اظهارداشت: هم اکنون ۱۷ سرمایه گذار خارجی از کشورهای کره جنوبی، لهستان، ایتالیا، کانادا، آلمان، هندوستان، ترکیه، فرانسه، پاکستان و اردن در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فعالیت می کنند.

خانپور یادآورشد: یک هزار و ۳۲۷ واحد تولیدی و صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین مستقر شده اند که از این تعداد ۸۴۲ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۲۲ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند که در آنها ۲۵ هزار نفر مشغول به کار هستند.

وی گفت: ظرفیت مناسبی برای افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری میان صنعتگران و بازرگانان قزوینی با کشور وجود دارد.

گورسل همچنین در این بازدید از مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی کاسپین و نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی زصنعتی استان نیز دیدن کرد.