اسامی تالارهای نمایشی جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اعلام کرد بنا به اطلاع مدیر کل هنرهای نمایشی احتمالا یک تالار جدید نیز در مجموعه تئاتر شهر به مناسبت آغاز جشنواره امسال تئاتر فجر افتتاح و فعال خواهد شد.

ضمن اینکه با مذاکره اداره کل هنرهای نمایشی با مجموعه فرهنگی هنری آسمان (وابسته به فرهنگستان هنر) که در خیابان زعفرانیه تهران واقع است، تفاهمنامه ای در دست امضاء است که در صورت نهایی شدن آن، سالن آمفی تئاتر این مجموعه نیز در اختیار جشنواره تئاتر فجر قرار می گیرد.

- با افزوده شدن بخش "جشنواره جشنواره ها" به بخش های اصلی جشنواره تئاتر فجر امسال، قرار است آثار منتخب جشنواره های معتبر ملی و سراسری کشور به شرط بازبینی و کیفیت مطلوب آثار، در جشنواره بیست و پنجم اجرا شوند.



بر اساس تصمیم شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر، آثار منتخب این جشنواره ها در جشنواره تئاتر فجر امسال بازبینی و شرکت می کنند: جشنواره تئاتر میثاق، جشنواره تئاتر ماه، جشنواره تئاتر دفاع مقدس، جشنواره تئاتر بسیج، جشنواره تئاتر رضوی، جشنواره تئاتر بانوان، جشنواره تئاتر دانشگاهی و همایش آئین های عاشورایی.

- 40 گروه نمایشی از سراسر کشور از میان 400 گروه اجرای عمومی رفته در شهرستان ها در سال جاری منتخب حضور در جشنواره منطقه ای کشور شده اند که برگزیدگان هر منطقه نیز سرانجام در ویترین سالانه تئاتر کشور، جشنواره تئاتر فجر، به اجرا درمی آیند.



بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 18 دی ماه در تالارهای نمایشی شهر تهران برگزار خواهد شد.