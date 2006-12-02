تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد تا 15 آذر

دکتر "حسین توکلی" - معاون اجرایی سازمان سنجش در گفتگو با مهر افزود: ثبت نام برای آزمون گروهی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1386 امروز به پایان می رسد و نظر به اینکه برخی از داوطلبان از تاریخ 28 آبان تا امروز برای دریافت مدارک ثبت نام اقدام نکرده اند، با همکاری شرکت پست ترتیبی اتخاذ شد تا داوطلبان از ساعت 8 صبح روز یک شنبه 12 آذر تا پایان روز دوشنبه 13 آذر ماه جهت دریافت مدارک منحصرا به پست های مرکزی شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند.

وی اظهار داشت : داوطلبان استان تهران نیز می توانند از ساعت 8 صبح یکشنبه تا پایان روز دوشنبه برای دریافت مدارک ثبت نام منحصرا به یکی از مناطق پستی 13، 14، 15، 16، 18 و 19 مراجعه و نسبت به دریافت مدارک اقدام کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: به منظور رفاه حال داوطلبان سازمان سنجش امکان ثبت نام اینترنتی را نیز تا چهارشنبه 15 آذر ماه فراهم کرده است و داوطلبان می توانند تا این تاریخ با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اقدام به ثبت نام کنند.

وی خاطر نشان کرد: بدین ترتیب سازمان سنجش مهلت دریافت مدارک از پست را به مدت 2 روز و مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد را 4 روز تمدید کرده است.