به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینیوند پیش از ظهر سه‌شنبه در گردهمایی شورای عالی موسسان مدارس غیردولتی کشور با اشاره به اینکه انتخاب توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت‌های مردم برای کمک به آموزش و پرورش و همچنین اداره امور مربوطه یک ضرورت در کشور محسوب می شود، اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته فرآیند را به گونه‌ای تسهیل کرده‌اند که علاقه‌مندان به تعلیم و تربیت، سهم و دین خود را ادا می‌کنند و خوشبختانه نگاه دولت تدبیر و امید، تسهیل این امر است.

وی با اشاره به اینکه مدارس غیردولتی، نماد مشارکت مردمی در آموزش و پرورش است، افزود: اگر قرار است مردم به ما اعتماد کنند مبنای آن را باید به گونه‌ای دنبال کنیم که اعتماد مردم به مدارس غیردولتی سلب نشود.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اینکه اگر قرار است به عنوان موسس، وظیفه راهبری آموزشی در مدارس را به عهده بگیریم باید در گام نخست نسبت به راه‌اندازی واحدهای آموزشی اقدام کنیم، ابراز داشت: مهم‌ترین وظیفه موسسان این است که باید به عنوان راهبر آموزشی فعالیت داشته باشند که وظیفه سنگینی است و همه مولفه‌ها باید در چارچوب تصمیم گیری راهبران آموزشی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سطح انتظارات مردم از مدارس غیردولتی بالا رفته است، ابراز داشت: از این رو ضروری است متوجه تغییرات انتظارات مسئولان، جامعه، اولیا و دانش آموزان از موسسان مدارس غیردولتی باشیم.

زینیوند در ادامه با تاکید بر اینکه بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از تحصیل از سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش است، گفت: با انجام آموزش‌های الکترونیکی می‌توان دانش آموزان بازمانده از تحصیل را به عرصه تعلیم و تربیت برگرداند.