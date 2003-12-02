ماموريت بسيج اقتضايي است و در همه حال پاسداري از انقلاب اسلامي را به عهده دارد

به گزارش خبرگزاري مهر سردار ذوالقدر كه همزمان با آخرين روز هفته بسيج در جمع بسيجيان شركت كننده در اردوي رزمي فرهنگ علويان 4، در شيراز سخن مي گفت: با بيان اينكه بسيج از زمان تشكيل در سال 59 به فرمان حضرت امام(ره) تاكنون كارآمدي خود را نشان داده است تاكيد كرد: با وجود حضور آگاهانه و هوشمندانه بسيج نگران تهديد امنيت ملي نيستم.

سردار ذوالقدر با تاكيد بر نقش ارزشمند بسيج در هشت سال دفاع مقدس در مقابله با دشمن تا دندان مسلح ، از جنگ تحميلي 8 ساله ايران و عراق بعنوان طولاني ترين و نابرابرترين جنگ تاريخ معاصر ياد كرد و با اشاره به حمايت سياسي، تبليغاتي و نظامي شرق و غرب از رژيم بعث عراق گفت: اراده آهنين ملت خداجوي ايران با اتكا به قدرت بالاي ايمان بسيجيان در صحنه هاي جنگ تحميلي بر سلاحهاي پيشرفته دشمن پيروز شد.

سردار ذوالقدر با اشاره به شرايط حساس منطقه و خاورميانه تصريح كرد : با داشتن جوانان سلحشور بسيجي و با تجربه 8 ساله دفاع مقدس نگران تهديدها و توطئه هاي خارجي نيستيم و هيچ دشمن ناآگاه و ناداني دوباره بخت سياه خود را در مقابله با ايران نخواهد آزمود زيرا نتيجه اي جز شكست و خواري براي آنان در بر نخواهد داشت.

جانشين فرمانده كل سپاه گفت : به تعبير معظم انقلاب، با وجود بسيجيان و ملت هميشه در صحنه ايران در دفاع از استقلال و تماميت ارضي ميهن اسلامي نياز به سلاح اتمي نداريم و حضور مدبرانه وهوشمندانه بسيج تمامي توطئههاي دشمن را خنثي خواهد كرد.

سردار ذوالقدر با بيان اينكه در ده سال گذشته تهاجم نظامي دشمن با تهاجم فرهنگي تعبير يافته گفت: شرايط فعلي اقتضا مي كند بسيج در عرصه هاي فرهنگي حضور فعال داشته باشد و خوشبختانه تاكنون حضور موفقي داشته است.

وي با اشاره به اينكه عده اي مي خواهند بسيج را تنها به يك يگان نظامي و در درون پادگانها منحصر كنند، گفت: بسيج با شناخت عميق نسبت به مسايل و نيازهاي انقلاب خود را حاضر در همه عرصه ها مي داند و باتجربه ارزشمند در عرصه نظامي آمادگي دارد در تمامي عرصه هاي سياسي، اقتصادي وفرهنگي حضور يابد.

وي با تاكيد بر ماموريت اقتضايي بسيج گفت: اگر روزي دشمنان براي مقابله انقلاب، تضعيف بنيادهاي اقتصادي نظام جمهوري اسلامي را هدف قرار دهند، بسيج در يك عرصه اقتصادي و سازندگي وارد عمل مي شود و راه را براي پيشرفت و توسعه اقتصادي فراهم مي كند.

سردار ذوالقدر با تاكيد بر آمادگي بسيج براي حضور مشاركت فعال در عرصه سازندگي كشور به تجربه مفيد بسيجيان در طرح هاي سازندگي اشاره كرد و گفت: پس از جنگ تحميلي آنگونه كه انتظار مي رفت از توان بسيج در عرصه سازندگي به خوبي استفاده نشد و از اين توان عظيم آنگونه كه شايسته بود استفاده نگرديد.

سردار ذوالقدر در ادامه با اشاره به حضور بسيج در عرصه هاي دفاع سياسي از انقلاب گفت: دشمن تلاش دارد روحيه مقاومت واستكبار ستيزي ملت ايران را تضعيف كند و پرچم نهضت بيداري اسلامي در جهانرا از دست ملت ايران بگيرد و لذا تلاش مي كند كشور را درگير بحرانهاي ساختگي و دعواهاي جناحي كند و بسيج اجازه نمي دهد كشور درگير مسائل داخلي شود و دعواهاي سياسي و جناحي فرصتها را از مديران كشور براي سازندگي و پيشرفت بگيرد.

سردار ذوالقدر گفت: فرهنگ، سياست، انديشه و ديانت از هه جدا نيست و بسيجي نمي تواند نسبت به سرنوشت سياسي كشور و مسائلي كه به امنيت و منافع ملي ايران مربوط است بي تفاوت باشد.

جانشين فرمانده كل سپاه در بخش ديگري از سخنانش به بيان اينكه چشم اميد ملت ايران و ساير ملتهاي مظلوم و تحت ستم جهان به بسيج مستضعفين دوخته شده است، جنگ رواني و تلاش دشمن در تضعيف روحيه استكبار ستيزي ملت ايران و بسيجيان را يادآور شد و گفت: نه تنها تكيه گاه معنوي ملتهاي مظلوم و دربند جهان، انقلاب اسلامي است و بسيجيان براي مقابله با ترفندهاي دشمان بايد توان فكري، اعتقادي و ايماني خود را افزايش دهند.

جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران با اشاره به لزوم ارتقاي معرفت ديني و بينش سياسي بسيجيان، حضور فعالتر بسيجيان در عرصه هاي علمي، دانشگاهي و ارتباط موثرتر با پايگاههاي بسيج را خواستار شد.

سردار ذوالقدر همچنين انضباط را جز لاينفك بسيج عنوان كرد و گفت: بسيج بايستي از انضباط و استحكام نفوذ ناپذير برخوردار باشد.

سردار ذوالقدر تاكيد كرد: اگر مسوولان ومديران كشور در شرايط فعلي از موضع اقتدار تصميم مي گيرند و تسليم زياده خواهيهاي آمريكا نمي شوند، تكيه آنها به روحيه و آمادگي بسيجيان است.

گفتني است در اين مراسم تني چند از بسيجيان نمونه استان فارس در رشته هاي مختلف جوايز و هداياي خود را از دست جانشين فرمانده كل سپاه دريافت كردند.