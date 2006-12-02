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۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۳

/ رشد خیره کننده بازار ملودی و سرگرمی های تلفن همراه در جهان /

بازار 77 میلیارد دلاری ملودی و بازی گوشی های همراه تا سال 2011

بازار 77 میلیارد دلاری ملودی و بازی گوشی های همراه تا سال 2011

گزارش اخیر یک مرکز تحقیقاتی معتبر نشان می دهد، بازار بخش سرگرم کننده محصولاتی همچون بازی و ملودی گوشی همراه و تلویزیون های همراه بالغ بر 17 میلیارد دلار ارزش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش مرکز Juniper Research پیش بینی کرده است که ارزش این بازار تا سال 2009 به 47 و تا سال 2011 به 77 میلیادر دلار افزایش یابد.

کارشناسان طی سال های آتی رشد خیره کننده ای را برای بازار سرگرمی های تلفن های همراه و متعلقات مربوط به آنها و همچنین تلویزیون های قابل حمل پیش بینی کرده اند.

بروس گیبسون از مرکز Juniper Research گفت: طی چند سال آینده فرصت های مالی استثنایی در حوزه تولید تلفن های همراه و سرگرمی های مربوط به آن به وجود خواهد آمد.

وی افزود : همزمان با افزایش اشتغال فکری مردم و دارندگان چنین دستگاههایی، گرایش به جنبه سرگرم کننده آنها نیز رشد خیره کننده ای خواهد داشت.

گزارش این مرکز نشان داد: موزیک گوشی های همراه وسیع ترین بخش سرگرمی های موبوط به تلفن های همراه را به خود اختصاص داده است به طوری که 80 درصد درآمدهای بخش موزیک این دستگاه ها مربوط به ورود ملودی های متنوع به بازار می شود.

آسیا پاسفیک و اروپا، در آینده ای نزدیک بازار سرگرمی های مربوط به تلفن ها همراه را تصاحب خواهند کرد و در این میان پیش بینی می شود که در حد فاصل سال های 2006 تا 2011، آسیا پاسفیک 37 و اروپا 35 درصد از درآمدهای مربوط به این بخش را از آن خود کنند.

کد مطلب 415122

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