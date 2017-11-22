به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی سمنان، علینقی حیدریان با بیان اینکه ۲۵طرح آبخیزداری در استان سمنان اجرا شد، تاکید کرد: بحران کمبود آب در بسیاری از مناطق بیابانی استان اکنون به عنوان یک معضل مطرح است که اجرای طرح های آبخوان داری یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری از تشدید پدیده بیابانزایی است.

وی با بیان این که فرسایش بادی در بیشتر مناطق بیابانی استان سمنان وجود دارد، اظهارداشت: در مناطق کویری شهرستان های گرمسار و آرادان به دلیل گسترش پدیده ریزگردها تهدیدی جدی به شمار می آید همچنین تشدید ریزگردها در مناطق بیابانی گرمسار در آلودگی هوای استان های تهران و قم تاثیر بسزایی داشته و باید با الگوی صحیح مصرف و افزایش پوشش های گیاهی در اراضی کویری این شهرستان برای رفع این چالش اقدام کرد.

دشت‌های استان سمنان در معرض خطر هستند

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان اضافه کرد: ۱۳ دشت از مجموع ۲۶ دشت موجود این استان به دلیل کاهش محسوس پوشش گیاهی در شرایط فرا بحرانی قرار دارد که افزایش جلوگیری از تخریب اراضی ملی و قاچاق تاغزارها از اقدامات موثر برای جلوگیری از فرونشست زمین دراین دشت ها است لیکن تخصیص اعتبارات لازم و اجرای طرح های آبخوان داری مسیری صحیح برای جلوگیری از فرسایش بادی در مناطق بیابانی استان محسوب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان تصریح کرد : بیش از یک‌هزار هکتار از اراضی شهرستان های گرمسار و آرادان در کانون ریزگردها قرار دارند که باید با افزایش پوشش گیاهی برای رفع این چالش اقدام کرد از سوی دیگر در سال ۹۶ اجرای پنج طرح آبخوان داری در مناطق بیابانی استان در دستور کار قرار گرفت که با تخصیص اعتبار لازم با پیمانکاران برای اجرای این طرح تفاهم نامه های همکاری منعقد می شود.

اجرای طرح‌های جلوگیری از سیلاب در دامغان و سمنان

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هم با بیان اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری برای جلوگیری از بروز سیلاب در دستور کار قرار گرفت، گفت: مدیریت جامع حوزه های آبخیز دامغان‌رود و حبله رود در استان با مشارکت مردم و ایجاد انگیزه اقتصادی در بین بهره برداران در راستای بهبود وضعیت منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک در حال انجام است.

محمد هادی نوچه گفت: معتقد هستیم کشت گونه‌های مثمر و مقاوم به کم آبی می‌تواند در اجرای موفق طرح‌های بیولوژیکی مشارکتی موثر واقع شود.

وی با بیان اینکه تغییر پوشش گیاهی خاک و از بین رفتن مراتع از جمله پیامدهای بیابان‌زایی است، گفت: نابودی پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و افزایش شدید فرسایش آبی، بادی و افزایش سیل‌ها از دیگر پیامدهای بیابان‌زایی است.

انجمن خیران منابع طبیعی تشکیل شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهدیشهر از تشکیل اولین انجمن خیران منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و سومین انجمن کشور در شهرستان خبر داد و گفت: این انجمن ۱۴ آبان ماه سالجاری ثبت نهایی شد.

حمیدرضا عبدوس هدف از تشکیل انجمن خیرین منابع طبیعی یا همیاران طبیعت مهدیشهر را اشاعه و گسترش فرهنگ منابع طبیعی در جامعه و بهره‌گیری برای حفاظت و حمایت از منابع طبیعی، ایجاد زمینه های مناسب حمایتی اجتماعی فرهنگی اقتصادی برای تداوم امور خیران در حفاظت و حمایت ازمنابع طبیعی دانست.

وی برنامه ریزی و ساماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی برای حفظ احیا و توسعه منابع طبیعی، فراهم کردن راهکارهای مناسب با بهره گیری از پتانسیل‌های موجود در راستای حفاظت و حمایت از منابع طبیعی را از دیگر اهداف این انجمن برشمرد.