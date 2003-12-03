براي همكاري با برزگر مشكلي نداريم

سرمربي سابق تيم ملي كشتي جوانان ومدير سابق تيم هاي ملي كشتي آزاد وفرنگي ايران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمورد همكاري خود با منصوربرزگر، سرمربي جديد تيم هاي كشتي آزاد ايران گفت: مذاكرات اوليه اي با برزگردرمورد همكاري درتيم ملي كشتي داشته ام. اما اين مذاكرات هنوزبه صورت نهايي انجام نشده وآنچه مسلم است من قصد خدمت به كشتي را دارم ودرصورت تمايل برزگربا وي همكاري مي كنم.

معزي پوردرادامه افزود:هدف برزگراعتلاي كشتي است واوتوانايي رساندن كشتي به جايگاهي رفيع را دارد، من نيزاگربتوانم كمكي كنم وتجربياتم رادراختياركشتي گيران بگذارم خوشحال مي شوم.

مديرسابق تيمهاي ملي كشتي آزاد وفرنگي ايران اظهاراميدواري كرد تا به كمك برزگربتواند درموفقيت تيم ملي كشتي آزاد ايران دربازيهاي المپيك 2004 آتن نقشي داشته باشد.

معزي پوردرپايان تاكيد كرد: هنوزازسوي فدراسيون كشتي حكمي به من داده نشده اماباپيشنهاد ارايه شده من نيزتمايل به همكاري در تيم ملي كشتي آزاد ايران را دارم.