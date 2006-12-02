هجوم دانشگاه های آمریکایی و اروپایی به امیرنشین های خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر 5 دانشگاه آمریکایی شعب پیشرفته خود را در امیرنشین کوچک قطر تاسیس کرده اند و هم اکنون 3 دانشگاه دیگر از این دست نیز در حال احداث است.

در سال های گذشته که بهای نفت به میزان قابل توجهی کاهش یافته، توجه به افزایش سطح مطالعات دانشگاهی و تحقیقاتی بخش جدیدی از تلاش دولت های عربی برای نجات جان خود بوده است.

حسن ال انصاری مدیر مرکز مطالعات خلیج فارس در دوحه گفت: این تهاجم تنها به مهارت های فنی منتهی نمی شود به طوریکه مغزهای عربی نیز نشانه رفته اند.

بر اساس گزارش روزنامه بوستون، امیرنشین های دیگر نیز مورد هدف دانشگاه های آمریکایی و اروپایی قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به دبی به عنوان یک نقطه مشخص اشاره کرد.