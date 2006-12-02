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۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۵

/ احداث شعب 5 دانشگاه آمریکایی در قطر /

هجوم دانشگاه های آمریکایی و اروپایی به امیرنشین های خلیج فارس

هجوم دانشگاه های آمریکایی و اروپایی به امیرنشین های خلیج فارس

با توجه به تغییرات به وجود آمده در نگرش به دانشجویان کشورهای عربی پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر، دانشگاه های آمریکایی و اروپایی با تاسیس شعب خود در سرزمین های عربی هجوم بی سابقه ای به این کشورها داشته اند تا کاهش استقبال از آنها در غرب کمتر احساس شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر 5 دانشگاه  آمریکایی شعب پیشرفته خود را در امیرنشین کوچک قطر تاسیس کرده اند و هم اکنون 3 دانشگاه دیگر از این دست نیز در حال احداث است.

در سال های گذشته که بهای نفت به میزان قابل توجهی کاهش یافته، توجه به افزایش سطح مطالعات دانشگاهی و تحقیقاتی بخش جدیدی از تلاش دولت های عربی برای نجات جان خود بوده است.

حسن ال انصاری مدیر مرکز مطالعات خلیج فارس در دوحه گفت: این تهاجم تنها به مهارت های فنی منتهی نمی شود به طوریکه مغزهای عربی نیز نشانه رفته اند.

بر اساس گزارش روزنامه بوستون، امیرنشین های دیگر نیز مورد هدف دانشگاه های آمریکایی و اروپایی قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به دبی به عنوان یک نقطه مشخص اشاره کرد.

کد مطلب 415155

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