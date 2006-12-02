آمریکا به توسعه برنامه سلاحهای هسته ای جدید خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامهای این شورا متشکل از مقامهای ارشد وزارت دفاع و اداره کل امنیت ملی هسته ای آمریکا در حالی از ادامه این برنامه خبر دادند که بررسیهای اخیر نشان داد که ذخایر موجود در وضعیت بهتری نسبت به آنچه که تصور می شده، قرار دارد.

این گزارش درست دو روز پس از انتشار بررسیهای آزمایشگاههای " لس آلاموس " و " لورنس لیورمور" صورت گرفت که نشان داد پلوتونیومی که در تسلیحات ذخیره شده کنونی تولید می شود، به مدت 90 تا صد سال آینده قابل اطمینان خواهد بود.

یک دلیل اصلی برای آغاز برنامه تسلیحات جدید RRW ( کلاهک جایگزین قابل اطمینان) این ایده بوده است که پلوتونیوم بسیار رادیواکتیو شده ظرف 45 سال به قدری ضعیف خواهد شد که می تواند بر قابلیت اطمینان سلاحها در ذخیره کنونی تاثیر بگذارد که بسیاری از آنها در اواخر دهه 1960 ساخته شده اند.

شورای تسلیحات هسته ای اعلام کرد که نتیجه احتمالی طرحهای رقابتی تسلیم شده از سوی دو آزمایشگاه ملی ، کلاهکهای قابل اطمینان بدون آزمایش زیرزمینی خواهد بود. اعضای این شورا انتظار دارند که یکی از دو طرح را طی چند هفته آتی انتخاب و برآوردهای پرهزینه خود را توسعه دهند.

به نوشته این روزنامه، حرکت به سوی مرحله بعدی توسعه کلاهک نیازمند تصویب کنگره است که سال آتی دموکراتها آن را کنترل خواهند کرد.

روز گذشته، "جان اسپرات" رئیس آتی کمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریکا گفت : ممکن است هم اکنون زمان نه تنها برای برنامه RRW بلکه برای بازنگری موقعیت هسته ای دولت بوش در سال 2001 (NPR) فرا رسیده باشد. برنامه سال 2001 نیاز اصولی را جهت تسلیحات هسته ای برای 20 سال آینده ایجاد کرد.

گفته می شود آمریکا دارای بیش از 5 هزار کلاهک استراتژیک و بیش از هزار سلاح تاکتیکی فعال و نزدیک به 3 هزار کلاهک تاکتیکی و استراتژیک ذخیره است. همچنین اولین کشوری است که آزمایش هسته ای را در 16 جولای سال 1945 انجام داد.