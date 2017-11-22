تصادف زنجیره ای در کرمان منجر به مصدومیت ۹ نفر شد

سید محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره تصادف زنجیره ای در بلوار شهید صدوقی شهر کرمان در ساعت شش و ۳۹ دقیقه صبح امروز خبر داد و اظهار کرد: در این سانحه رانندگی سه دستگاه خودرو شامل تریلی، اتوبوس و پراید با یکدیگر برخورد کردند.

وی از مجروح شدن ۹ نفر در این حادثه خبر داد و گفت: از این تعداد هفت نفر خانم و دو نفر آقا بودند که رده سنی آنها بین ۱۵ تا ۵۵ سال است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه خودروی پراید سرویس مدرسه بوده است، افزود: از ۹ نفر مصدوم دو نفر دانش آموز دختر هستند که در رده سنی بین ۱۵ تا ۱۶ قرار دارند.

وی گفت: به محص دریافت گزارش وقوع سانحه رانندگی دو دستگاه آمبولانس برای انتقال مصدومان به محل سانحه اعزام شد.

صابری با اشاره به انتقال مصدومان به بیمارستان شهید باهنر کرمان اظهار کرد: در حال حاضر حال عمومی مصدومان مساعد بوده و به منظور چکاپ به بیمارستان منتقل شده اند.