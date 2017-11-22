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۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کرمان:

تصادف زنجیره ای در کرمان منجر به مصدومیت ۹ نفر شد

تصادف زنجیره ای در کرمان منجر به مصدومیت ۹ نفر شد

کرمان - مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مصدومیت ۹ نفر بر اثر تصادف زنجیره ای صبح امروز در بلوار شهید صدوقی شهر کرمان خبر داد.

سید محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره تصادف زنجیره ای در بلوار شهید صدوقی شهر کرمان در ساعت شش و ۳۹ دقیقه صبح امروز خبر داد و اظهار کرد: در این سانحه رانندگی سه دستگاه خودرو شامل تریلی، اتوبوس و پراید با یکدیگر برخورد کردند.

وی از مجروح شدن ۹ نفر در این حادثه خبر داد و گفت: از این تعداد هفت نفر خانم و دو نفر آقا بودند که رده سنی آنها بین ۱۵ تا ۵۵ سال است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه خودروی پراید سرویس مدرسه بوده است، افزود: از ۹ نفر مصدوم دو نفر دانش آموز دختر هستند که در رده سنی بین ۱۵ تا ۱۶ قرار دارند.

وی گفت: به محص دریافت گزارش وقوع سانحه رانندگی دو دستگاه آمبولانس برای انتقال مصدومان به محل سانحه اعزام شد.

صابری با اشاره به انتقال مصدومان به بیمارستان شهید باهنر کرمان اظهار کرد: در حال حاضر حال عمومی مصدومان مساعد بوده و به منظور چکاپ به بیمارستان منتقل شده اند.

کد مطلب 4151621

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