خبرنگار مهر از وزارت مسکن و شهرسازی کسب اطلاع کرد:‌ درراستای اجرای محورهای طرح جامع مسکن در قالب افزایش ساخت و ساز در کشور،‌ هم اکنون این وزارت درحال اجرای اقدامات لازم برای آماده سازی زمین اجاره ای 99 سال درشهرهای زیر 150 هزارنفر است .

براساس این طرح، مقررشده است که سالانه 200 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح به متقاضیان واگذار شود.

همچنین وزارت مسکن وشهرسازی زمین های آماده سازی شده را در قالب اجاره 99 ساله و با وام های پرداختی در اختیار تعاونی های مسکن در شهرهای از 12 هزار نفر تا 150 هزار نفر قرار می دهد.

در عین حال، وزارت مسکن و شهرسازی هم‌اکنون درحال پالایش و جمع آوری اطلاعات درمورد زمین های مناسب برای واگذاری در قالب این طرح در سراسر کشور است به طوری‌که کارشناسان این وزارتخانه طی سفرهای استانی اقدام به شناسایی زمین های مناسب می کنند.

بنا به گفته مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی و با توجه به زمان بر بودن مراحل آماده سازی زمین ، تحویل زمین در قالب این طرح به تعاونی های مسکن حدود یک تا دو سال آینده خواهد بود .

با وجود عدم ابلاغ دستورالعمل طرح واگذاری زمین های آماده سازی شده با اجاره 99 ساله در شهرهای زیر150 هزار نفر اما اجرای این طرح نهایی و هم اکنون در وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شده است.

البته چندی پیش وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون تفاهم‌نامه ای را برای اجرای این طرح به امضا ‌رساندند.