فشارهای آمریکا سبب کاهش کمکهای مردم عربستان به صندوقهای خیریه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا معتقد است صندوقهای خیرخواهانه در عربستان کمکهای مالی مردم عربستان را به گروه تروریستی القاعده منتقل می کنند و همین امر سبب افزایش فشارهای آمریکا به این صندوق ها شده است.

بر اساس این گزارش، پس از واقعه 11 سپتامبر کمکهای مردم عربستان به این صندوق ها 40 درصد کاهش یافته و دلیل آن ترس مردم عربستان از اقدامهای تلافی جویانه آمریکا است.

بر همین اساس صالح وهابی، دبیر کل مجمع جوانان مسلمان، یکی از مهمترین صندوق های خیرخواهانه عربستان، اعلام کرد: در سال جاری فقط یک میلیارد دلار کمک جمع آوری شده است.

به گفته ووهابی این میزان کمک های بشر دوستانه برای ثروتمند ترین کشور مسلمان جهان رقم بسیار کمی است .

به گفته وهابی، ترس مردم از تهدیدهای آمریکا به حدی است که ما باید به در منازل مردم برویم و با خواهش از آنها کمکهایشان را جمع آوری کنیم، این کمکها به مردم نیازمند در سراسر جهان به ویژه آفریقا ارسال می شود؛ درحالی که آمریکا می گوید این کمکها برای گروه القاعده جمع آوری می شود.

آمریکا معتقد است عمده کمکهای مردم عربستان در اختیار اسامه بن لادن، رهبر القاعده، قرار می گیرد.

بر همین اساس آمریکا مدعی است عمده کمکهای مالی عربستان به کشوهای نیازمند در سال جاری به سومالی ارسال شده و این کشور (سومالی) پایگاه جدید القاعده محسوب می شود.