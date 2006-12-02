اجماع اصلاح طلبان بر لیست انتخاباتی اعلام شده کذب محض است / تصمیمات آتی ما شاید برای آقایان گران تمام شود

حمید قزوینی سخنگوی مجمع نیروهای خط امام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: 4 گروه در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تصمیم گیرنده اصلی بودند و اساسا این گروهها برای هیچ کس حقی قائل نیستند، بدلیل اینکه خود را پدرخوانده های اصلاحات می دانند و با این برخورد قیم مآبانه اجازه نمی دهند دیگران به مجموعه اصلاح طلبان بپیوندند.

وی تصریح کرد: این گروهها نمی گویند، ائتلاف و اتحاد با هم ، بلکه می گویند اتحاد با ما و این گونه اعتقادات با منطق دموکراسی و مردم سالاری به هیچ وجه همخوانی ندارد.

قزوینی در توضیح برنامه های آتی اصلاح طلبانی که از لیست ارائه شده ناراضی هستند، گفت: ما درحال حاضر نمی گوییم چه برنامه هایی را در دستور کار داریم ولی ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنیم که برای آقایان گران تمام شود.

سخنگوی مجمع نیروهای خط امام (ره) با اشاره به اینکه اکنون در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حدودا 20 گروه اصلاح طلب حضور دارند، اظهار داشت: با فهرستی که ارائه شده است کاملا مشخص است چند گروه از اصلاح طلبان آن را قبول ندارند.

وی ادامه داد: اجماع یعنی تامین نظر کلیه گروهها، و فهرستی که آن را منتسب به کلیه گروههای اصلاح طلب می دانند به گونه ای است که حتی اصلاح طلبانی که خارج از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند، نیز آن را قبول ندارند.

قزوینی خاطرنشان کرد: ظرف 48 ساعت آینده در جلسه فوق العاده ای که شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام(ره) تشکیل خواهد داد، موضع رسمی خود را در خصوص ادامه برنامه هایمان در انتخابات پیش رو اعلام خواهیم کرد.

وی درخاتمه گفت: ما تعاملاتی با جنبش مردمی اصلاحات داشتیم و قرارمان براین بود که این دوستان را به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نزدیک کنیم اما ستاد ائتلاف هیچ بهایی برای سایر گروههای اصلاح طلب و این تلاشها قائل نشد.