راه اندازی سامانه بازمهندسی رشته های دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه آزاد در سومین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه گفت: ترکیب و وظایف شورای تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه، واحدها و دانشکده ها با رویکرد ارتقا سطح کیفی و تسهیل در امور به واحدهای دانشگاه ابلاغ شده است.

وی با اشاره به راه اندازی پرتال یکپارچه آموزشی در آینده نزدیک، افزود: هدف از این امر یکسان سازی و وحدت رویه در امورجاری واحد های دانشگاهی است.

در این جلسه سامانه «باز مهندسی رشته ها» در راستای پایش رشته ها نیز مور بررسی قرار گرفت.

راه اندازی این سامانه بر اساس شاخص های متنوع و با نگاه آمایشی در سطح مراکز، واحدها، استان ها و مناطق دانشگاهی به تفکیک در دست اقدام است.

همچنین موضوع اجرایی شدن طرح تعاون استانی و استفاده از تخصص و ظرفیت اعضای هیات علمی در سطح استان از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.