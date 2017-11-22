۴۵درصد اعتبارات اشتغال روستایی کشور متعلق به حوزه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل رضوی صبح چهارشنبه در اولین جشنواره منطقه ای کارآفرینی و اشتغال روستایی در خمین اظهار داشت: سهم استان مرکزی از اعتبارات اشتغالزایی روستایی ۲۴۰میلیارد تومان است که اگر مسئولان در جذب اعتبارات تلاش کنند این اعتبار در سال های آینده بیشتر خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته دولت لایحه دو فوریتی به مجلس در خصوص برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی ارایه داد که بعد از گذشت ۹ماه به تصویب مجلس رسید.

رضوی ادامه داد: این رقم با نرخ ارز امروز در حدود شش هزار میلیارد تومان است که در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی کفایت نمی کرد و در این رابطه از منابع بانک ها نیز استفاده و در مجموع اختصاص ۱۲هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی صفر درصد و تسهیلات بانک های عامل نیز ۹ درصد است که سه درصد نیز کم می شود و در مجموع تسهیلات با نرخ شش درصد به واحدهای مستقر در روستاها و مناطق عشایرنشین پرداخت می شود.

رضوی خاطر نشان کرد: بر اساس سه فاکتور درآمد خانوار روستایی، جمعیت روستایی هر استان و میزان بیکاری هر استان، این اعتبار تقسیم می شود که سهم استان مرکزی بیش از ۲۴۰میلیارد تومان است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور افزود: ۴۵درصد این اعتبار به میزان پنج هزار میلیارد تومان، به بخش کشاورزی در همه حوزه های کشت، باغداری، دامداری، زنبورداری و... اختصاص می یابد و بخش کشاورزی باید در جذب این اعتبار فعال عمل کند.

رضوی عنوان کرد: سقف تسهیلات از یک میلیارد تا ۲۰میلیارد ریال برای هر پروژه روستایی است که یک سال دوره تنفس و شش ماه دوره مشارکت در مجموع ۱۸ماه زمان برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده ودر نهایت ۹سال زمان بازپرداخت تسهیلات به طول می انجامد.

وی به ضرورت همکاری بانک های عامل با متقاضیان اشاره کرد و گفت:وثیقه و ضمانت مهمترین دغدغه روستاییان است و بانک های عامل در مسیر رفع موانع و تسهیل در این امر اقدام کنند، وثیقه و ضمانت باید متنوع باشد و بانک ها نباید درخواست سند شهری از روستاییان داشته باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور ادامه داد: سند منزل روستایی و سند محل اجرای طرح و سفته از جمله وثایقی است که بانک های عامل می تواند از متقاضیان درخواست کنند و بعد از گرفتن مدارک متقاضی به مدت یک ماه فرصت دارند تا پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات را به متقاضیان اطلاع دهند.

رضوی بیان کرد: مردمی کردن اقتصاد و دخالت مردم در توسعه اقتصادی کشور امکان رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و ریشه کن کردن بیکاری و فقر را ممکن خواهد کرد و اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری اقتصاد دانش بنیان، مردم محور و درون زا است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور ادامه داد: مردم باید به حقوق شهروندی خود آگاه و دستگاه های اجرایی نیز خدمتگزار مردم باشند که این حق ملت است.