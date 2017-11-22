بارندگی مشکل خاصی در دشتی ایجاد نکرد/ تعطیلی مدارس روستاهای کاکی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به اعلام هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی از روز گذشته اعضای مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل هستند.

وی افزود: اولین بارش در سطح شهرستان خوشحالی کشاورزان و مردم را در پی داشته و به حمد الله تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

مهرجو ادامه داد: تمامی مدارس شیفت صبح دایر بوده ولی با توجه به پیش بینی شدت بارندگی در عصر مدارس روستایی بخش کاکی تعطیل اعلام شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز روستاهای حسین زائری و گزدراز از توابع بخش کاکی با ۷۴ و ۶۶ میلیمتر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص دادند.