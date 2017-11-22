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۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

فرماندار دشتی خبر داد:

بارندگی مشکل خاصی در دشتی ایجاد نکرد/ تعطیلی مدارس روستاهای کاکی

بارندگی مشکل خاصی در دشتی ایجاد نکرد/ تعطیلی مدارس روستاهای کاکی

دشتی- فرماندار دشتی با بیان اینکه بارندگی مشکل خاصی در دشتی ایجاد نکرده است، گفت: بدلیل بارش باران مدارس روستاهای بخش کاکی در بعد از ظهر تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به اعلام هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی از روز گذشته اعضای مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل هستند.

وی افزود: اولین بارش در سطح شهرستان خوشحالی کشاورزان و مردم را در پی داشته و به حمد الله تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

مهرجو ادامه داد: تمامی مدارس شیفت صبح دایر بوده ولی با توجه به پیش بینی شدت بارندگی در عصر مدارس روستایی بخش کاکی تعطیل اعلام شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز روستاهای حسین زائری و گزدراز از توابع بخش کاکی با ۷۴ و ۶۶ میلیمتر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 4151947

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