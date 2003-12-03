ماگمداف و شيخ اف در برابر صنام كشتي مي گيرند

علي اكبرميرروشن، سرپرست تيم كشتي آزاد هما تهران با اعلام اين خبرگفت: ديدن دوتيم هما وصنام مازندران بسيارحساس است و ماه قصد داريم ضمن استفاده از تمامي كشتي گيران شاخص داخلي خود ازماگمداف وشيخ اف نيزدرتركيب تيم خوداستفاده كنيم.

ميرروشن درمورد وضعيت آمادگي دوكشتي گيرروس تيم هماافزود: پيش ازرفتن ماگمداف وشيخ اف، حساسيت ويژه مسابقه روز 27 آذردرسالن سيد رسول حسيني ساري را به آنها گوشزد كرديم وآقاي كلاهي (سرمربي تيم كشتي آزاد هما) ازدوكشتي گيرخواست تا با پي گيري تمرينات خود، با آمادگي كامل به ايران بازگردند.

سرپرست تيم كشتي آزاد هما تهران خاطرنشان كرد: اميدوارم با تعهداتي كه مسوولان اداره كل تربيت بدني مازندران وهيات كشتي اين استان داده اند ديگرشاهد بي نظمي درسالن سيدرسول حسيني ساري نباشيم وبتوانيم اين ديدارحساس رادررقابتي سالم به پايان ببريم.

شايان ذكراست: ديداردوتيم صنام مازندران وهما تهران، ديدارمعوقه اي است كه ازهفته دوم ليگ برترانجام خواهد شد. اولين رويارويي اين دوتيم درليگ برتركشتي آزاد ايران بعلت ازدحام بيش ازحد جمعيت درسالن سيدرسول حسيني شهرساري برگزار نشد و به روز 27 آذرماه جاري موكول شد.