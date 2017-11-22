تغییر و تحولات مدیریتی برای کسب تجربه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مرادی ظهر امروز چهارشنبه در نشست تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور واحد شهرستان قروه اظهار داشت: دانشگاه پیام نور کردستان با داشتن ۴ مرکز و واحد بزرگترین دانشگاه دولتی در سطح استان می باشد.

به گفته وی در حال حاضر در این دانشگاه ۱۵ هزار دانشجو با ۹۰ نفر هیئت علمی که اکثریت هم بومی می باشند مشغول فعالیت آموزشی هستند.

مرادی با بیان اینکه واحد قروه از عملکرد خوبی در این سال ها برخوردار بوده است، مسئولیت را امانتی در دست افراد دانست و افزود: بنا به تصمیمات گرفته شده در سیستم دانشگاه بهره گیری از همکاران اداری در مجموعه مدیریت در نظر گرفته شد و این مهم در یکی دو سال اخیر در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر بهره گیری از توانمندیهای بانوان در سطوح مدیریتی، تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد از پرسنل دانشگاه را بانوان تشکیل می دهند و این سازمان پیشتاز در این مسئله بوده است.

مرادی با اشاره به اینکه نیاز است مدیریت را همه تجربه کنند، بیان کرد: دانشگاه قروه بعد از کامیاران دومین مرکزی می باشد که مدیریت آن به دست همکاران خانم اداره می شود.