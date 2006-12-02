گام بلند اصولگرایان برای وحدت در انتخابات شورای شهر تهران / فهرست منتشره مبنای وفاق اصولگرایان خواهد بود / به پذیرش محوریت چمران توسط حامیان دولت امیدواریم / کنفرانس خبری ائتلاف در 2 روز آینده

یک عضو شورای معتمدین اصولگرا در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر ، ضمن موکول کردن اظهار نظر رسمی و نهایی به کنفرانسی خبری و گسترده که بزودی از سوی شورای معتمدین اصولگرا تشکیل خواهد شد افزود : جمع بندی 7 عضو شورای معتمدین این بود که به هر ترتیب باید جلوی شکاف بین خدمتگذاران مردم در جبهه اصولگرایی گرفته شود. به همین منظور طی جلسات متعدد و فشرده ای با همه گروهها و سلیقه های اصولگرا تلاش شد تا توافق حداکثری به عنوان شرط موفقیت جمعی نگریسته شود.

وی با اعلام اینکه در این راه مقاومت های برخی گروهها موجب تاخیر رایزنی ها شد افزود: اکنون مجموعه شورای معتمدین اصولگرایان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری از یکسو و لزوم حمایت یکپارچه از دولت و ریاست محترم جمهوری از سوی دیگر در حال نهایی کردن لیستی هستند که به جای شاخصه های سیاسی و تعلق افراد به گروهها ، بر مبنای تخصص های اجتماعی و شهری و همچنین محبوبیت اجتماعی چهره های اصولگرا تهیه شده است.

این عضو شورای معتمدین گفت: لیست اعلام شده شامل آقایان عباس شیبانی ، مهدی چمران ، رسول خادم ، مرتضی طلایی ، حجت الاسلام ناصحی ، حسن بیادی ، محمود خسروی وفا ، حبیب کاشانی ، حمزه شکیب ، ادیب زاده ، وفا مهر ، سوئیزی و خاکی و همچنین خانمها منظر خیر حبیب الهی و معصومه آباد چارچوب کلی لیست نهایی شورای معتمدین است ، گرچه این احتمال وجود دارد که برای رسیدن گروههای اصولگرا به حداکثر وفاق جمعی یک یا دو جابجایی در این لیست صورت پذیرد.

وی با اعلام اینکه تا کنون گروههای زیادی از جبهه اصولگرایی از این لیست حمایت کرده اند اظهار امیدواری کرد که اصولگرایان مصالح جمعی را بر نگرش های فردی و گروهی ترجیح دهند تا بتوانند همچنان با حضور نیروهای معتقد به مبانی انقلاب اسلامی و ملتزم به فرامین رهبری در عرصه های مدیریتی مردم را از خدمات خالصانه خود بهره مند سازند.

عضو شورای معتمدین اصولگرا تاکید کرد: محوریت این لیست نتیجه تلاشهای مهندس چمران بوده است که قطعا هیچ یک از اصولگرایان نمی توانند صداقت و دلسوزی ایشان و نگاه یکسان وی به جبهه اصولگرایی را نادیده بگیرند.

وی در مورد ائتلاف رایحه خوش خدمت یا حامیان دولت نیز گفت: با توجه به محوریت چمران در تهیه این لیست ما به همراهی دوستان نزدیک به دولت امیدواریم و پیش بینی نمی کنیم که این عزیزان از مهندس چمران که مورد تائید آنهاست عبور کنند.

کنفرانس خبری ائتلاف بزرگ اصولگرایان برای اعلام رسمی لیست نهایی و تشکل های حامی طی دو روز آینده برگزار خواهد شد.