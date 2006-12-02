فرمان مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای اجرایی شدن سیاست های کلان مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر فداحسین مالکی گفت: با توجه به اینکه سیاست های کلان نظام قبلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و خوشبختانه اخیرا به تایید مقام معظم رهبری رسیده ، معظم له علاوه بر ابلاغ سیاست های کلان فرمان مهمی نیز در این خصوص به سران قوای سه گانه کشور صادر فرمودند.

وی گفت: قطعا با فرمان مقام معظم رهبری ، فصل جدیدی در مبارزه با مواد مخدر گشوده خواهد شد.

مالکی در ادامه افزود: سیاست های کلان در 11 محور در ابعاد مقابله با عرضه ، فرهنگی و پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب ، مطالعات و پژوهش ، تقویت سازمان های مردم نهاد ، دیپلماسی خارجی ، ارتقاء ساختار تشکیلاتی امر مبارزه احصا گردیده است.