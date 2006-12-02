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۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۴

فرمان مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای اجرایی شدن سیاست های کلان مبارزه با مواد مخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از فرمان مقام معظم رهبری به سران سه قوه در خصوص سیاست های کلان مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر فداحسین مالکی گفت: با توجه به اینکه سیاست های کلان نظام قبلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و خوشبختانه اخیرا به تایید مقام معظم رهبری رسیده ، معظم له علاوه بر ابلاغ سیاست های کلان فرمان مهمی نیز در این خصوص به سران قوای سه گانه کشور صادر فرمودند.

وی گفت: قطعا با فرمان مقام معظم رهبری ، فصل جدیدی در مبارزه با مواد مخدر گشوده خواهد شد.

مالکی در ادامه افزود: سیاست های کلان در 11 محور در ابعاد مقابله با عرضه ، فرهنگی و پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب ، مطالعات و پژوهش ، تقویت سازمان های مردم نهاد ، دیپلماسی خارجی ، ارتقاء ساختار تشکیلاتی امر مبارزه احصا گردیده است.

کد مطلب 415209

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