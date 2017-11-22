مسئولان با تفکر بسیجی فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش عمومی روسای کلانتری ها و پاسگاه های نیروی انتظامی خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت هفته بسیج، با بیان اینکه بسیج یک تفکر است و جهاد یک نوع عمل، اظهارکرد: هیچ یک از این ها یک ارگان خاص و جدا از یکدیگر نیستند.

وی با بیان اینکه هر قشری در هر مسئولیتی و در هر لباسی با هر عنوان و سمتی اگر تفکر بسیجی داشته باشد بسیجی است، بیان کرد:همچنان که در مقام اجرا و عمل کارهای خالصانه ای که برای خدا، حق و اجرای عدالت انجام می شود و در آن نه معامله با پول و نه با اشخاص هدف است و این کار جهادی محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مسئولیت ها میدان آزمایش مردان است، عنوان داشت: میدان عمل و دوران مسئولیت ها یک میدان آزمایش است و باید تلاش شود از آن نهایت استفاده را برای خدمت به خلق را ببریم.

عبادی با اشاره به اینکه در طول تاریخ و بیش از هر زمانی در زمان معاصر جبهه های حق و باطل، عدل و ظلم در صحنه مبارزه هستند، عنوان داشت: امروز نیز که دنیا نه یک دهکده بلکه به اندازه کف دست شده است این نبرد ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کارهای زیادی انجام شده تا با کمک همه کشور را از دست بیگانگان خارج کنند، بیان داشت: این کارها برای این انجام شد که ظلم بیرون برود و حق جای آن را بگیرد و مردم اصل شوند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: صاحب این سیستم که با خون شهدا و تلاش همه مردم به دست آمده تک تک مردم هستند و مسئولان خادم مردم هستند.

عبادی با تأکید بر اینکه هر کس مسئولیت را می پذیرد باید ابتدا قانون اساسی را عمل کند، افزود: نظام جمهوری اسلامی نظامی مردم سالاری بوده و هر کس این را زیر پا بگذارد بیگانه است.

وی با بیان اینکه خدای متعادل پیامبران را برای این فرستاد تا حق، آزادی و عدالت را به مردم هدیه دهند، بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این همه تلاش شد و خون ها ریخته شد تا سیستمی بر اساس اندیشه انبیاء ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه قانون باید اجرا شود و نفع هم در اجرای قانون است، افزود: باید با قانون جلوی بی قانونی را گرفت.

عبادی اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی یک نظام الهی است و باید الهی عمل کنیم و در این راه مهم قانون است.

وی بیان اینکه برخی مسئولیت ها مباشرت روز مره با مردم دارند، بیان داشت: عبادت تنها نماز و روزه نیست کسانی که برای اصلاح امور مردم مباشرت روزانه با ان ها دارند نیز نوعی عبادت محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در مسئولیت ها باید مراقب رفتار و کردار خود باشیم، بیان کرد: به گونه ای رفتار کنیم که مردم از اینکه در نظام جمهوری اسلامی هستند احساس رضایت کنند.

وی خطاب به کارکنان نیروی انتظامی گفت: شما تنها یک مسئولیت ندارید بلکه نیروی انتظامی مسئولیت های مختلفی دارد و این باب توفیق است که به روی شما باز شده و کار مردم را به دست شما قرار داده است.