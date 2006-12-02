کتابخانه های شخصی حاصل عمر اندیشمندان است / کتابهایم را به خاطر نیاز مالی فروختم

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : کتابخانه های شخصی تقویم عمر و حاصل تلاش ها و پژوهش های محققان است و اگر به دست دلالهای کتاب بیافتد پراکنده خواهد شد و از میان خواهد رفت .

صابر امامی افزود : من تاکنون دو بار درعمرم کتاب فروخته ام که همیشه از این بابت بسیار متاسفم ؛ یک بار آن در دوران دانشجویی بود که دوره کتاب کلیدر محمود دولت آبادی را که حاشیه های زیادی بر آن نوشته بودم به خاطر نیاز مالی فروختم و بعدها بسیار افسوس خوردم چون همه حاشیه هایی که بر این کتاب نوشته بودم از دست رفت و دیگر هم فرصت دوباره خوانی آن را ندارم .

این استاد ادبیات دانشگاه یادآور شد : دلالان کتاب و خریداران مجموعه های شخصی به هیچ وجه قدر کتابهایی که می خرند نمی داند و همیشه به دنبال خرید ارزان تر کتاب و فروش به چند برابر قیمت واقعی آن هستند . نحوه نگهداری کتابخانه های شخصی هم توسط دلالان بسیار نگران کننده است .

صابر امامی خاطرنشان کرد : کتابخانه شخصی یکی از نیازهای اساسی هر اهل فرهنگ و اهل تحقیقی است که مکن است به دلیل مشکلات مالی به فروش برسد و چه بهتر است که در این مواقع کتابخانه های بزرگ زودتر از دلالها اقدام کنند و مانع از از بین رفتن آن شوند .