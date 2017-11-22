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۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۶

فرمانده سپاه ناحیه مهرستان:

پایگاه های بسیج ریشه و اساس بسیج هستند

پایگاه های بسیج ریشه و اساس بسیج هستند

مهرستان - فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان مهرستان گفت: پایگاه های بسیج ریشه و اساس بسیج هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و در سومین روز از هفته بسیج با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، اعضای شورای اداری وجمعی از بسیجیان، پایگاه مقاومت بسیج شهید محبعلی فارسی و همچنین حوزه حضرت سمیه (س) ویژه خواهران در دهستان «چاهوک» از توابع شهرستان مهرستان افتتاح شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان در حاشیه این مراسم با تبریک هفته بسیج و از بین رفتن داعش اظهار داشت: پایگاه های بسیج ریشه و اساس بسیج هستند و از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز همواره پیرو رهبری و در کنار مردم بوده و تا پایان نیز خواهند بود.

سرهنگ محمد قورزایی افزود: احداث و افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهید محبعلی فارسی و همچنین حوزه مقاومت خواهران حضرت سمیه(س) باتوجه به بعد مسافت یکی از ضرورت ها در این منطقه بود.

وی بیان داشت: برای راه اندازی این ۲ پایگاه از ظرفیت نیروهای بسیجی و جهادگر محلی دهستان «چاهوک» استفاده شده است.

وی خاطر نشان کرد: گردهمایی و نشست روشنگری با موضوع «بسیج اعتلای فرهنگی و اجتماعی در جامعه» و «بسیج، مظهر مردم سالاری دینی» از دیگر برنامه های هفته بسیج در شهرستان مهرستان است.

کد مطلب 4152318

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