شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سالگرد شهادت جمعی از اصحاب رسانه را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: ردای زیبای شهادت را نه هر قامتی سزاست و نه هر کسی به آن دست می یابد . پاکباختگان عرصه عشق و ایثار، برگزیدگان الهی برای نیل به این عنوان پرافتخارند و عروج شهادت گونه این عزیزان هم از آن جمله محسوب می شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این ضایعه جبران ناپذیر همچنان پس از گذشت یکسال برای رسانه ها و عموم مردم فهمیم ایران اسلامی بسیار دلخراش می نمایاید و قلوب آحاد جامعه را از اینگونه حوادث تلخ و غمبار داغدار و ما را در غم فراق آن عزیزان سفر کرده به سوگ و ماتم می نشاند.

این افراد که پس از سالها تلاش بی وقفه در امر رسانه ها و اطلاع رسانی اخبار و رویدادها به امت غیور و شهید پرور از حمله انعکاس مراسم و مناسبتهای سال به خصوص در جشن های ملی و راهپیمایی باشکوه 22 بهمن و به تصویر کشیدن حضور و اقتدار مردم از هیچ کوششی دریغ نکردند و خود به رویدادی تلخ در تاریخ اصحاب رسانه مبدل کشته و جاودانه تاریخ شدند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این فاجعه دلخراش و آرزوی علو درجات برای آن عزیزان و صبر و اجر برای بازماندگان این سانحه از سازمان ها و دستگاههای مسئول خواست تا با اتخاذ تدابیر و شیوه های نوین و بررسی علل و ابعاد این حادثه و حوادث از این دست ، از بروز چنین سوانحی و به هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری نمایید.