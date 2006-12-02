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۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۱۸

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سالگرد شهادت جمعی از اصحاب رسانه را گرامی داشت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن پاسداشت مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی به خصوص شهدای سانحه هوایی سی 130 و شهادت جمعی از جان برکفان نیروهای مسلح و زبده ترین خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال گذشته، این سانحه را ضایعه تاسف بار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: ردای زیبای شهادت را نه هر قامتی سزاست و نه هر کسی به آن دست می یابد . پاکباختگان عرصه عشق و ایثار، برگزیدگان الهی برای نیل به این عنوان پرافتخارند و عروج شهادت گونه این عزیزان  هم از آن جمله محسوب می شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این ضایعه جبران ناپذیر همچنان پس از گذشت یکسال برای رسانه ها و عموم مردم فهمیم ایران اسلامی بسیار دلخراش می نمایاید و قلوب آحاد جامعه را از اینگونه حوادث تلخ و غمبار داغدار و ما را در غم فراق آن عزیزان سفر کرده به سوگ و ماتم می نشاند.

این افراد که پس از سالها تلاش بی وقفه در امر رسانه ها و اطلاع رسانی اخبار و رویدادها به امت غیور و شهید پرور از حمله انعکاس مراسم و مناسبتهای سال به خصوص در جشن های ملی و راهپیمایی  باشکوه 22 بهمن و به تصویر کشیدن حضور و اقتدار مردم از هیچ کوششی دریغ نکردند و خود به رویدادی تلخ در تاریخ اصحاب رسانه مبدل کشته و جاودانه تاریخ شدند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این فاجعه دلخراش و آرزوی علو درجات برای آن عزیزان و صبر و اجر برای بازماندگان این سانحه از سازمان ها و دستگاههای مسئول خواست  تا با اتخاذ تدابیر و شیوه های نوین و بررسی علل و ابعاد این حادثه و حوادث از این دست ، از بروز چنین سوانحی و به هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری نمایید.

کد مطلب 415253

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