" كتاب ها " در معرض تماشا و خريد عموم قرار مي گيرند

به گزارش خبر گزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي فرهنگ سراي خانواده ، در اين نمايشگاه بيش از 700 عنوا ن كتاب در مورد موضوعات اجتما عي ، هنري ، فرهنگي ، تاريخي به ويژه خانواده در معرض ديد عموم قرار مي گيرد .

علاقه مندا ن جهت بازديد از نمايشگاه فوق مي توانند در تاريخ ياد شده به فرهنگ سراي خانواده وا قع در نارمك ، ميدا ن هلال احمر ، خيابان گلستان مراجعه كنند .

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