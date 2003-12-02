به گزارش خبر گزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي فرهنگ سراي خانواده ، در اين نمايشگاه بيش از 700 عنوا ن كتاب در مورد موضوعات اجتما عي ، هنري ، فرهنگي ، تاريخي به ويژه خانواده در معرض ديد عموم قرار مي گيرد .
علاقه مندا ن جهت بازديد از نمايشگاه فوق مي توانند در تاريخ ياد شده به فرهنگ سراي خانواده وا قع در نارمك ، ميدا ن هلال احمر ، خيابان گلستان مراجعه كنند .
از 15 تا 22 آذرماه در " فرهنگسراي خانواده "
" كتاب ها " در معرض تماشا و خريد عموم قرار مي گيرند
همزمان با يازدهمين دوره هفته كتاب و با هدف تشويق علاقه مندا ن به كتابخواني نمايشگاه و فروشگاه كتاب در فرهنگسراي خانواده داير خواهد شد.
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