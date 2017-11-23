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۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

چهار مرکز جدید معاینه فنی خودرو در اصفهان راه‌اندازی می‌شود

چهار مرکز جدید معاینه فنی خودرو در اصفهان راه‌اندازی می‌شود

اصفهان- معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: راه اندازی چهار مرکز جدید معاینه فنی خودرو در اصفهان با اعلام فراخوانی تا یک ماه آینده در دستور کار قرار می گیرد.

علیرضا صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر هشت مرکز معاینه فنی خودروی سبک در شهراصفهان وجود دارد، اظهار داشت: این مراکز دارای ۱۲ خط مکانیزه معاینه فنی خودروها است.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک برای توسعه مراکز معاینه فنی خودرو فراخوان چهار مرکز معاینه فنی خودروی جدید را در سطح شهر اصفهان اعلام خواهیم کرد، ابراز داشت: این فراخوان تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری نیز چهار مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در شهر اصفهان راه‌اندازی خواهد شد، تصریح کرد: همچنین مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین اصفهان در بلوار فرزانگان آماده دریافت کد است.

وی تصریح کرد: در نظر داریم تا با توسعه فعالیت مرکز معاینه فنی خودروها گامی موثر برای کاهش آلاینده های موجود در هوای اصفهان برداریم.

کد مطلب 4152641

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