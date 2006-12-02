وزیر امور خارجه انگلیس از دولت سنیوره حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه انگلیس در پی تظاهرات صدها هزار نفری شهروندان لبنانی در روز جمعه 10 آذرکه خواستار سرنگونی دولت کنونی و روی کار آمدن دولت وحدت ملی در این کشور شدند و همچنان به اعتصابات خود ادامه می دهند، گفت: در این دیدار بار دیگر حمایت کشورم را از لبنان و شخص "فواد سنیوره" نخست وزیر این کشور اعلام کردم.

وی افزود: از همه طرفهای ذیربط در لبنان می خواهیم که برای مصلحت و منفعت لبنان با یکدیگر تلاش کرده و به سر میز گفتگوها بازگردند.

بکت درباره فرصتهای ادامه حیات دولت سنیوره با توجه به فشار و شرایط کنونی صحنه لبنان گفت: پیش داوری دشوار است و روشن است که این دولت با دشواریهایی دست و پنجه نرم می کند، اما در عین حال از خود تصمیم و شجاعت نشان می دهد.

وزیر امورخارجه انگلیس همچنین بر ضرورت پایان یافتن پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فرار حریم هوایی لبنان تاکید کرد. وی در جریان سفر به لبنان قرار است با نبیه بری رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو کند.